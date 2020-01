Super Bowl: Πόσο κοστίζει ένα διαφημιστικό στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στις ΗΠΑ

felixmizioznikov via Getty Images

felixmizioznikov via Getty Images

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Snikers

Η γνωστή σοκολάτα επιστρέφει μετά από τρία χρόνια απουσίας, γιορτάζοντας τα 90 χρόνια παρουσίας στην αγορά και τα δέκα χρόνια από τότε που έκανε γνωστό στον κόσμο το σλόγκαν, «Δεν είσαι εσύ όταν πεινάς» (You’re Not You When You’re Hungry)