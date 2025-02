Super Bowl: Το halftime σόου του Kendrick Lamar και οι αποδοκιμασίες στην Taylor Swift

via Associated Press

via Associated Press

Στο διάρκειας 13 λεπτών halftime σόου, ο διάσημος ράπερ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του όπως μεταξύ άλλων τα «Squabble Up», «Humble», «DNA», «Man at the Garden», «Peekaboo», αλλά και το «Not Like Us», στο οποίο κατηγορεί τον ράπερ Drake για παιδοφιλία -ήταν το στοίχημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αν τελικά, θα ακουστεί στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου.