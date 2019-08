Τα 15 πιο όμορφα (και περίεργα) αεροδρόμια του κόσμου

George Rose via Getty Images DENVER, CO - APRIL 13: The unusual fabric-covered tent (or teepee) construction of the main terminal, designed to be reflective of the nearby snow-capped Rocky Mountains, is viewed from the Westin Hotel at Denver International Airport on April 13, 2017, in Denver, Colorado. Located 25 miles from downtown, Denver International Airport, a United Airlines hub, has grown to become one the largest airports in the United States. (Photo by George Rose/Getty Images)

Η παραμονή στο αεροδρόμιο δεν είναι ακριβώς ο ορισμός της χαράς. Για τους περισσότερους τουλάχιστον αποτελεί μέρος μίας δεδομένης διαδικασίας που επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι. Όταν όμως οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου, η αναμονή γίνεται αν μη τι άλλο ευχάριστη και συχνά η περιπλάνηση εξελίσσεται περίπου σε παιχνίδι. Υπάρχουν δε, διεθνή αεροδρόμια τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα αναμενόμενα -άνεση και καταστήματα πολυτελείας- εκπλήσσοντας πέρα από την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική τους, με όλα όσα προσφέρουν, από κινηματογραφικές αίθουσες και γκαλερί μέχρι εσωτερικούς κήπους -η τάση της τελευταίας δεκαετίας στα αεροδρόμια- σπα, θέσεις αυτόματου -σίγουρα, αγχολυτικού- μασάζ, χώρους προσευχής, αλλά και ρομπότ για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Μεταξύ των 15 αεροδρομίων που ακολουθούν, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, αλλά και δύο από τα πιο «επικίνδυνα». Αεροδρόμιο Τσανγκί, Σιγκαπούρη

Anadolu Agency via Getty Images SINGAPORE - JULY 21: Visitors tour around the HSBC Rain Vortex, the worlds tallest indoor waterfall, at Jewel Changi Airport in Changi, Singapore on July 21, 2019. (Photo by Adli Ghazali/Anadolu Agency via Getty Images)

Ο τεράστιος εσωτερικός καταρράκτης και οι τρεις εξαιρετικοί κήποι -ένας εξ αυτών μόνο με ορχιδέες- καθιστούν το αεροδρόμιο Τσανγκί μοναδικό, σε μια πόλη που άλλωστε, είναι διάσημη για τους βοτανικούς κήπους της. Το διεθνές αεροδρόμιο διαθέτει επίσης δύο κινηματογραφικές αίθουσες και γκαλερί.

Youtube Αεροδρόμιο «Αντόλφο Σουάρες», στο Μπαράχας της Μαδρίτης

JJFarquitectos via Getty Images Madrid, Spain - June 20, 2018: Futuristic architecture mechanical corridor in Barajas - Adolfo Suarez Airport

Φουτουριστικές «πινελιές» και στην αντίθετη κατεύθυνση το μεγάλο Τέρμιναλ 4 που άνοιξε το 2006 με την αρτίστικη οροφή κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μπαμπού. Αεροδρόμιο Μαρακές Μενάρα

vanbeets via Getty Images MARRAKESH,MOROCCO-MARCH 07,2009: Interior of the departure hall of the international airport of Marrakesh Menara in Morocco

Όταν το φως παίζει με τη σκιά και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική επαναδιατυπώνεται συνομιλώντας με τη δυτική φόρμα. Η επέκταση και η νέα πρόσοψη άλλαξαν εντελώς το μικρό, όμορφο αυτό αεροδρόμιο που κατασκευάστηκε το 1952. Το (νέο) διεθνές αεροδρόμιο Daxing του Πεκίνου

SIPA USA/PA Images The Beijing Daxing International Airport is illuminated by light projections at night in Beijing, China, 28 June 2019. A lighting test was carried out at night at the new Beijing Daxing International Airport. A project manager said the airport, set to open before the end of September, boasts the world��s most advanced lighting system. (Photo by BJNews - Imaginechina/Sipa USA)

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου θα εγκαινιαστεί το φθινόπωρο και θεωρείται ένας κατασκευαστικός άθλος. Κόστισε 9 δισ. δολάρια και θυμίζει σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Διεθνές αεροδρόμιο Ντένβερ, ΗΠΑ

George Rose via Getty Images DENVER, CO - APRIL 13: The unusual fabric-covered tent (or teepee) construction of the main terminal, designed to be reflective of the nearby snow-capped Rocky Mountains, is viewed from the Westin Hotel at Denver International Airport on April 13, 2017, in Denver, Colorado. Located 25 miles from downtown, Denver International Airport, a United Airlines hub, has grown to become one the largest airports in the United States. (Photo by George Rose/Getty Images)

Η δομή της οροφής με φόντο τα Βραχώδη όρη παραπέμπει σε τέντες, ενώ σύμφωνα με τη βρετανική έκδοση της HuffPost η ιδιότυπη αρχιτεκτονική του αεροδρομίου έχει εμπνεύσει έως και θεωρίες συνωμοσίας. Διεθνές αεροδρόμιο Chhatrapati Shivaji, Βομβάη, Ινδία

siraanamwong via Getty Images Mumbai, India - January 5, 2015: Travelers visit Chhatrapati Shivaji International Airport. The New Terminal 2, International Departures on January 5, 2015 in Mumbai, India. Skidmore, Owings and Merrill (SOM) was the architectural designer of the project.

Θόλος σχεδιασμένος με μοτίβα εν μέρει εμπνευσμένα από το παγώνι, εθνικό πουλί της χώρας (το προστατευόμενο αυτό είδος κατάγεται από τα δάση της Νότιας Ινδίας). Το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ινδίας και το 14ο στην κατάταξη της Ασίας. Αεροδρόμιο Μπιλμπάο, Ισπανία

Cristina Arias via Getty Images Interior of Airport of Loio, Bilbao, designed by Santiago Calatrava, Spain, january 2010. (Photo by Cristina Arias/Cover/Getty Images)

Εγκαινιάστηκε το 2010 και το προσωνύμιο του είναι La Paloma, που σημαίνει «περιστέρι» -όπως η φόρμα του που παραπέμπει σε πουλί που πετά. Από τα πλέον κερδοφόρα αεροδρόμια της Ισπανίας. Αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

boonchai wedmakawand via Getty Images Suvarnabhumi Airport

Λειτουργεί από το 2006 και είναι το ένα από τα δύο αεροδρόμια της χώρας. Σουβαρναμπούμι σημαίνει γη από χρυσάφι. Διεθνές αεροδρόμιο Χαμάντ, Ντόχα, Κατάρ

GordonBellPhotography via Getty Images Doha,Qatar on Mar 5th 2018: Hamad International Airport is the airport of Doha, the capital city of Qatar. In 2016, the airport was named the 50th busiest in the world by passenger traffic

Το αεροδρόμιο που εγκαινιάστηκε το 2014 κοσμούν εντυπωσιακά έργα τέχνης, ενώ διαθέτει χώρους προσευχής, γκαλερί, γυμναστήρια και σπα. Διεθνές Αεροδρόμιο Ο′ Χάρε, Σικάγο, ΗΠΑ

aoldman via Getty Images Passenger tunnel between two terminals under the air field at Chicago O'Hare Airport

Το «τούνελ» με την εικαστική εγκατάσταση νέον «Sky’s the Limit» είναι εντυπωσιακή. Το αεροδρόμιο θα αποκτήσει το 2023 νέο τέρμιναλ, ο κεντρικός χώρος του οποίου θα μοιάζει περισσότερο με κεντρική πλατεία, παρά με αίθουσα αναμονής, με δέντρα, πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Διεθνές αεροδρόμιο Ντουμπάι

clearandtransparent via Getty Images Dubai, UAE - November 18, 2011: People moving around the futuristic looking Dubai Airport, home to the award winning Emirates Airline.

Από εσωτερικούς κήπους μέχρι εγκαταστάσεις μασάζ και sleep pod (ενοικιάζονται με την ώρα), όπου μπορείτε αντί για τα καθίσματα -ή, τους νεότερους, το πάτωμα- να πάρετε έναν υπνάκο χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Διεθνές αεροδρόμιο Princess Juliana, Άγιος Μαρτίνος, Καραϊβική

Adam Mukamal via Getty Images [UNVERIFIED CONTENT] A commercial airline landing at the Princess Juliana International Airport in St Maarten.

Τα αεροπλάνα πετάνε λίγα μέτρα πάνω από τους λουόμενους της παραλίας Maho Beach (η οποία όπως φαίνεται και στη φωτογραφία) είναι πραγματικά δημοφιλής. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι τουρίστες τρομοκρατούνται με το χαμηλό ύψος των αεροπλάνων, αλλά και γοητευμένοι από το περίεργο θέαμα, καταγράφουν την εμπειρία τους σε βίντεο. Διεθνές αεροδρόμιο Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

Atlantide Phototravel via Getty Images KL International airport, the interior

Έχει την υπογραφή του διάσημου Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα. Η μακρά λίστα με τις υπηρεσίες περιλαμβάνει και δωμάτια προσευχής.

Διεθνές αεροδρόμιο Μαδέρας Κριστιάνο Ρονάλντο

Adam Davy - PA Images via Getty Images A general view of the Cristiano Ronaldo International Airport in Madeira (Photo by Adam Davy/PA Images via Getty Images)

Το αεροδρόμιο Φουνσάλ ή Σάντα Καταρίνα μετονομάστηκε σε Κριστιάνο Ρονάλντο το 2017. Θεωρείτο από τα δυσκολότερα -τα πιο επικίνδυνα;- αεροδρόμια του κόσμου εξαιτίας του πολύ μικρού αεροδιαδρόμου του, ο οποίος ωστόσο επεκτάθηκε -αρχικά- το 2000 (... πάνω σε 180 κολόνες). Διεθνές Αεροδρόμιο Σεούλ-Incheon

winhorse via Getty Images Incheon, Korea - September 11, 2017: People at Incheon International Airport in South Korea. It is the largest airport in South Korea, the primary airport serving the Seoul Capital Area, and one of the largest and busiest airports in the world.