Τα αναψυκτικά με ή χωρίς ζάχαρη είναι εξίσου επικίνδυνα για την καρδιά

Στην μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στο επιστημονικό περιοδικό, Journal of the American College of Cardiology, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 104.760 συμμετέχοντες στην NutriNet-Santé, μια συνεχιζόμενη διαδικτυακή μελέτη στη Γαλλία στην οποία καταγράφουν την διατροφή τους, την σωματική δραστηριότητα και την κατάσταση της υγείας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, διάρκειας έξι μηνών.