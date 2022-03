Τα δέκα κλειδιά της ευτυχίας

CoffeeAndMilk via Getty Images

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Αγνή Μαριακάκη είναι Ψυχολόγος και Κοινωνική Ερευνήτρια. Διευθύνει την εταιρεία μελετών MindSearch από το 1995, και έχει διεξάγει πάνω από 4.000 focus groups για περισσότερα από 300 brands σε πάνω από 15 χώρες. Οι σπουδές της ξεκίνησαν με τον βαθμό επτά, από την Κυρία Φανή, στην πρώτη Δημοτικού, στα Χανιά. Ωστόσο, κατάφερε αργότερα να γίνει διδάκτωρ της «Επιστήμης των Λαθών» και Καθηγήτρια «Ανάκαμψης και Παράλογης Χαράς». Στο μεσοδιάστημα έκανε αρκετές σπουδές σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως: M.A. Στην Οργανισμική Ψυχολογία, University of Lancaster, Πτυχιούχος της Ακαδημίας Συναισθηματικής Νοημοσύνης, στο Μάντσεστερ, υπό τον Δρ. Πωλ Έκμαν, Μεταπτυχιακή απόφοιτος Έξω Λεκτικής Επικοινωνίας από το Ινστιτούτο Συνεργολογίας στο Παρίσι, διαπιστευμένη θεραπεύτρια τραύματος υπό τη Δρ Jane Simington συνεργαζόμενη με το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα Καναδά, Πιστοποιημένη Master Trainer και Coach στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό, με το International Institute of NLP υπό τον Dr. Rjchard Bandler, Πιστοποιημένη Design Thinking Facilitator από την Bricks and Business στη Δανία (ΠΗΓΗ: Key books)