canaran via Getty Images

canaran via Getty Images

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι αναντίρρητα δύσκολη αλλά ορισμένα κονδύλια θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν με κάποιους τρόπους. Μπορούν, επίσης, να προκριθούν κάποιες «έξυπνες» λύσεις π.χ. απόκτηση δικτυοκεντρικών συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών για περιπτώσεις «βληματοκεντρικών συγκρούσεων σε περιορισμένο χώρο», όπως προτείνει ο καθηγητής Κ. Γρίβας , τα οποία είναι πολύ πιο οικονομικά έναντι κάποιων βομβαρδιστικών αεροσκαφών. Σημαντικές θα ήταν και οι δωρεές από φιλοπάτριδες εφοπλιστές κι επιχειρηματίες καθώς κι η παραχώρηση υλικού από συμμαχικές χώρες.

Επίσης, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και δη, με γοργότατους ρυθμούς στο οπλοστάσιο είναι ζωτικής σημασίας. Έμφαση πρέπει να δοθεί στον τομέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε όπλα ηλεκτρομαγνητικού παλμού, συστήματα δορυφορικής πληροφόρησης κ.ά.. Κρισιμότατος είναι και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών υβριδικών κι ασύμμετρων απειλών.

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία πρέπει να ανασυσταθεί ώστε να συμβάλλει στην κατασκευή νέου εξοπλισμού ή την επιδιόρθωση/τροποποίηση του υφιστάμενου οπλοστασίου, περιορίζοντας, έτσι, το κόστος και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η Ελλάδα οφείλει να συμμετέχει σε προγράμματα συμπαραγωγής όπλων και να εμβαθύνει τη συνεργασία με συμμαχικές χώρες που κρατούν θετική στάση απέναντί της κι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν (π.χ. Γαλλία, Ισραήλ, Αίγυπτο κ.ά.). Ακόμη, πρέπει να επιμένει ώστε οι συμφωνίες προμήθειας όπλων από άλλες χώρες να προβλέπουν και την παραχώρηση τεχνογνωσίας, όπως κάνει η Τουρκία.

Πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα για τη δημιουργία εξοπλισμού π.χ. μη επανδρωμένων οχημάτων, ραντάρ κ.ά. με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, Έλληνες ερευνητές ή επαγγελματίες του εξωτερικού θα μπορούσαν να προσκληθούν να επαναπατριστούν ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Θα ήταν εξίσου χρήσιμη η συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών σε διακρατικά προγράμματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών.

Όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό, δεδομένου και του δημογραφικού προβλήματος, θα μπορούσε να ενισχυθεί ο θεσμός της εφεδρείας και της πολιτοφυλακής. Κάτι τέτοιο δε συνιστά στρατιωτικοποίηση της χώρας αλλά απαραίτητο μέσο αύξησης της ασφάλειας. Άλλωστε, η Ελβετία, που μόνο πολεμοχαρής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, εφαρμόζει το δόγμα «ένοπλης ουδετερότητας» κι ένα από τα κατά γενική ομολογία καλύτερα συστήματα εφεδρείας παγκοσμίως.

Εν κατακλείδι, καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια εθνική στρατηγική με σαφή στοχοθεσία κι αμιγώς εθνικό προσανατολισμό ώστε να καθορίζει η ίδια τη μοίρα της και να μην άγεται και φέρεται από τις εξελίξεις. Πρέπει να διαθέτει στρατιωτικό εξοπλισμό πλήρως λειτουργικό, που θα στέλνει το μήνυμα σε κάθε επίδοξο αντίπαλο ότι μια επίθεση δε θα έμενε αναπάντητη και θα του επέφερε συντριπτικό πλήγμα με στόχο αυτός να μη διανοηθεί να την επιχειρήσει.

Ο εις βάρος της αριθμητικός συσχετισμός του έμψυχου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων δεν υπήρξε ποτέ παράγων δειλίας/υποχώρησης (π.χ. μάχη Θερμοπυλών, μάχη Κωνσταντινούπολης στις 29/5/1453) ή αποτυχίας (μάχη του Μαραθώνα, επανάσταση του 1821, το έπος του 1940 κ.ά.) χάρη στη σαφή ποιοτική ανωτερότητά και τα αισθήματα φιλοπατρίας κι αυτοθυσίας των Ελλήνων.

Στον τομέα, όμως, των εξοπλισμών, απαιτούνται άμεσες κινήσεις. Απέναντι σε μια Τουρκία που προχωρά σε εκατοντάδες εξοπλιστικά προγράμματα κι επενδύει στις νέες τεχνολογίες, η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει άμεσα τις νέες τεχνολογίες και, γιατί όχι, να καταστεί εκ νέου πρωτοπόρος σε αυτές, προκειμένου να αυξήσει την αποτρεπτική ισχύ της, προτού να είναι αργά και η εις βάρος της ανισορροπία δυνάμεων καταστεί μη αναστρέψιμη, οδηγώντας στην καλύτερη περίπτωση σε φινλανδοποίηση.

Ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι φοβάται και θεωρεί καλύτερο έναν στρατό προβάτων που τον διοικεί ένα λιοντάρι κι όχι έναν στρατό λιονταριών που τον διοικεί ένα πρόβατο. Παραφράζοντας τον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας «στρατός προβάτων» με όπλα νέας τεχνολογίας μπορεί στο μελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον να δημιουργήσει προβλήματα σε ένα στρατό με όπλα ξεπερασμένης τεχνολογίας, ακόμη κι αν αυτός αποτελείται από πραγματικά λιοντάρια.

Daily Sabah (2018). “Turkey’s defense projects reach 600, hit $60B”, January 31. [Διαθέσιμο σε: https://www.dailysabah.com/defense/2018/01/31/turkeys-defense-projects-reach-600-hit-60b ]

Daily Sabah (2019). “Domestically-developed kamikaze drones to join Turkish army’s inventory as of 2020”, 12 September. [Διαθέσιμο σε: https://www.dailysabah.com/defense/2019/09/12/domestically-developed-kamikaze-drones-to-join-turkish-armys-inventory-as-of-2020 ]

Vegetius, R.F. Epitoma Rei Militaris ( v.3)

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 5.89.1

Για την Ελλάδα: : https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country-id=greece ]Για την Τουρκία: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country-id=turkey ]

Νέδος, Β. (2019). «Εξοπλιστικό χάσμα Ελλάδας- Τουρκίας», Καθημερινή, 7 Απριλίου. [Διαθέσιμο σε: https://www.kathimerini.gr/1018239/gallery/epikairothta/ellada/e3oplistiko-xasma-elladas―-toyrkias ]

ibid

Γρίβας, Κ. (2018). «Ανάγκη για ένα νέο μοντέλο εξοπλισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων», ForeignAffairs, 7 Οκτωβρίου [ https://www.foreignaffairs.gr/articles/71999/dr-konstantinos-gribas/anagki-gia-ena-neo-montelo-eksoplismoy-ton-ellinikon-enoplondyn ]

McLean, C. (2013). “Without conscription ‘who will defend’ Swiss?”, The Local, September 16.[Διαθέσιμο σε: https://www.thelocal.ch/20130916/without-conscription-who-will-defend-switzerland ]