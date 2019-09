«Τα Φιλαράκια»: Ποιες πλοκές στο σενάριο μετάνιωσαν οι δημιουργοί της σειράς

Τα «Φιλαράκια» («Friends»), η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο από τα μισά της δεκαετίας του ’90 μέχρι το 2004, γιορτάζει τα 25 χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου.

Οι δημιουργοί της δημοφιλούς σειράς Μάρτα Κόφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν μίλησαν στο τηλεοπτικό φεστιβάλ Tribeca με αφορμή αυτή την επέτειο, όχι για τις αναμνήσεις από τα γυρίσματα και τα επεισόδια, αλλά για στιγμές στην εξέλιξη της ιστορίας που μετάνιωσαν περισσότερο. Η δημοφιλής σειρά διήρκησε δέκα σεζόν και από τα 236 επεισόδια, η Κόφμαν δήλωσε στο The Hollywood Reporter, ότι υπάρχουν δυο πλοκές για τις οποίες οι συντελεστές έχουν μετανιώσει και εύχονται να είχαν γράψει διαφορετικά.

Ποιες ήταν αυτές;

Η Φοίβη (Λίσα Κούντροου) έβγαινε με τον Μάλκολμ (Ντέιβιντ Αρκετ), τον ενοχλητικό θαυμαστή της αδερφής της, Ούρσουλα στο επεισόδιο «The One with the Jam». «Γράψαμε πολλές φορές από την αρχή το σενάριο για να το παρουσιάσουμε ωραία», είπε η Κόφμαν. «Αλήθεια; Τελικά καταλήξαμε με αυτό το σενάριο; Σίγουρα υπήρχαν κάποιες ατάκες που ήταν πιο αστείες από άλλες», συμπλήρωσε ο Κρέιν.