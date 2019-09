Νέες ταινίες: «Ad Astra», «Η Καρδερίνα» και «Το Τελευταίο Μάθημα»

Διανομή : Seven Films

Περιγραφή

Πλησιάζοντας πια τα 40 ο Γκουίντο μετά την απρόσμενη διάλυση της μακροχρόνιας σχέσης του πρέπει να αποφασίσει επιτέλους για τη ζωή του.

Σκηνοθεσία: Ντούτσιο Κιαρίνι

Πρωταγωνιστούν οι: Ντανιέλε Παρίζι, Σίλβια Ντ′ Αμίκο, Ανα Μπελάτο

Διανομή: One From The Heart

Κρίση Πανικού (Panic Attack)