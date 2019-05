Τα πέντε στάδια του πένθους μετά το τέλος του Game of Thrones

Αν με ρωτήσει κάποιος πως μου φάνηκε το τέλος του Game of Thrones, θα πω ότι μάλλον πέρασα τα πέντε στάδια του πένθους σε ένα βράδυ.

1. Άρνηση

Όχι, δεν γίνεται η Ντάνι να έχει γίνει η Mad Queen. Κάπως θα μας το δικαιολογήσει. Μήπως μπήκε ο Μπραν στον δράκο της και τον έλεγχε όσο έκαιγε το Kings Landing για να βρει από την μέση και να πάρει εκείνος τον θρόνο; (Ξέρω, τραβηγμένο αλλά το μυαλό παίζει πολλά παιχνίδια όταν ζεις στην άρνηση).

2. Θυμός

Πέρασα οκτώ χρόνια από τη ζωή μου για να δω τους δύο αγαπημένους μου ήρωες να έχουν τόσο άδοξο τέλος;;;; Η Ντάνι να γίνεται η Mad Queen και τελικά να πεθαίνει από το χέρι του αγαπημένου της και ο Τζον Σνόου να καταλήγει εκεί από όπου ξεκίνησε, με τους Wildlings πέρα από το Τείχος; Ποια δικαιοσύνη; You know nothing Jon Snow...