Τα θύματα της «γρήγορης μόδας»: Στα όρια της πείνας οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία ένδυσης

«Τα κολάν που φτιάχνω κοστίζουν στο λιανικό εμπόριο περισσότερο από ολόκληρο το μηνιαίο μισθό μου»

Οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα για τις παραγγελίες τους

Πολλά brand μόδας, που προμηθεύονται ρούχα από το Μπαγκλαντές, δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τις εκκλήσεις των εργαζομένων για υψηλότερο κατώτατο μισθό. Σε κοινή επιστολή τους, μάρκες όπως οι Next, Asos, New Look και Inditex, στην οποία ανήκει η Zara, δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το ρόλο τους στη «στήριξη των μισθολογικών εξελίξεων».