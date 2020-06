Τα θυμωμένα πορτοκαλί γιλέκα της Ιταλίας

«Orange is the new βλακ» (ένα λογοπαίγνιο για να εξηγήσει τι γίνεται στην Ιταλία αυτή την περίοδο με το χρώμα πορτοκαλί, που έγινε το χρώμα της οργής, το οποίο «έλουσε» δεκάδες πλατείες στην Ιταλία. Όλοι οι «αγανακτισμένοι» Ιταλοί φόρεσαν από ένα πορτοκαλί γιλέκο και βγήκαν στους δρόμους. Γιατί, όμως, διαμαρτύρονται; Αν τους ρωτήσετε, πραγματικά θα λάβετε διαφορετικές απαντήσεις. Σε αντίθεση με τα κίτρινα γιλέκα, που είχαν σοβαρά αιτήματα στην Γαλλία, τα «πορτοκαλί« φλερτάρουν με την παράνοια.

Ορισμένοι είναι θυμωμένοι με τον πρωθυπουργό Τζουσέπε Κόντε και τον χειρισμό της κυβέρνησης στην κρίση του κορονοϊού. Άλλοι ανησυχούν για τα εμβόλια, τα οποία λένε ότι περιέχουν υδράργυρο, άλλοι για το δικαστικό σύστημα και άλλοι για το 5G. Μερικοί λένε ότι το lockdown της χώρας τους έχουν αφήσει να αγωνιστούν για να καλύψουν τα όρια.

Αυτό που τους ενώνει είναι μια αίσθηση θυμού με κύριο εκφραστή της (και ηγέτη του κινήματος), τπν Αντόνιο Παπαλάρντο, έναν πρώην καραμπινιέριο γνωστό στους οπαδούς του ως «ο στρατηγός».

Σε μια πορεία στη Ρώμη για τον εορτασμό της Ημέρας της Δημοκρατίας της Ιταλίας στις 2 Ιουνίου, ο Παπαλάρντο φορούσε μια φωτεινή πορτοκαλί γραβάτα και οδήγησε ενεργά το πλήθος φωνάζοντας «Liberta, liberta, liberta ! Ο πρώην στρατηγός δεν παρέλειψε να βροντοφωνάξει έναν συνδυασμό λαϊκιστικών και εθνικιστικών φράσεων. Υποσχέθηκε να δώσει δύναμη στους ανθρώπους. Προσέβαλλε συνεχώς την κυβέρνηση. Και κατέκρινε τις «ψεύτικες ειδήσεις» και την κριτική από πολιτικούς και υψηλού προφίλ πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του Βάσκο Ρόσι, ενός από τους πιο διάσημους ροκ σταρ της Ιταλίας.