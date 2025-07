Πάνω από 200 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του δισεκατομμυριούχου Ελον Μασκ πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο έξω από αντιπροσωπείες της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla σε πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά αλλά και της Ευρώπης.

Το κίνημα «Tesla takedown» κατηγορεί τον δισεκατομμυριούχο συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποιεί την περιουσία του για να «καταστρέψει τη δημοκρατία» και καλεί το κοινό να μποϊκοτάρει τη μάρκα αυτοκινήτων του.

Χιλιάδες διαδηλωτές ανά την υφήλιο προσπαθούν να ενισχύσουν κίνημα με στόχο τις αντιπροσωπείες και τα οχήματα της Tesla, αντιδρώντας στον ρόλο του Mασκ ως επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, ή DOGE, όπου έχει αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και έχει κλείσει ολόκληρες υπηρεσίες στις ΗΠΑ, καθώς προσπαθεί να μειώσει τις κυβερνητικές δαπάνες.

Διαδηλωτές συμμετέχουν στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Tesla Takedown μπροστά από μια αντιπροσωπεία Tesla, στο Βερολίνο, Σάββατο 29 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) via Associated Press

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Μασκ, η οποία εκτιμάται σε 340 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελείται από τις μετοχές του στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, την οποία συνεχίζει να διοικεί, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τον Τραμπ.

Μια διαδηλώτρια κρατάει ένα πλακάτ καθώς συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Tesla Takedown κοντά σε μια αντιπροσωπεία Tesla στο Λονδίνο, το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 (AP Photo/Thomas Krych). via Associated Press

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν μπροστά από εκθεσιακούς χώρους της Tesla στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλη την Ευρώπη, όπως στη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ, διαμαρτυρίες σημειώθηκαν σχεδόν σε κάθε πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων των βορειοανατολικών, νότιων, μεσοδυτικών και δυτικών ακτών.

Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Elon Musk έξω από ένα κατάστημα Tesla στο Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025. (AP photo/Noah Berger) via Associated Press

Μετά από προηγούμενες διαδηλώσεις που ήταν κάπως σποραδικές, το Σάββατο έγινε η πρώτη προσπάθεια να περικυκλωθούν και οι 277 εκθεσιακοί χώροι και τα κέντρα εξυπηρέτησης της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ, με την ελπίδα να βαθύνει η πρόσφατη πτώση των πωλήσεων της εταιρείας.

Ένα άτομο κρατάει ένα μεγάφωνο ενώ περνάει ένα χαρτόνι που απεικονίζει τον Elon Musk κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας κατά της Tesla και του Musk το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025, στο Σιάτλ. (AP Photo/Lindsey Wasson) via Associated Press

«Ο Eλον Mασκ καταστρέφει τη δημοκρατία μας και χρησιμοποιεί την περιουσία που έχτισε στην Tesla για να το κάνει», έγραψαν οι διοργανωτές στο Action Network, το οποίο διαθέτει διαδραστικό χάρτη με τις τοποθεσίες διαμαρτυρίας. «Αναλαμβάνουμε δράση στην Tesla για να σταματήσουμε το παράνομο πραξικόπημα του Mασκ».

Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ καθώς λαμβάνουν μέρος στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Tesla Takedown κοντά σε μια αντιπροσωπεία Tesla στο Λονδίνο, Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 (AP Photo/Thomas Krych). via Associated Press

Οι διοργανωτές έστειλαν επίσης ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που έχουν δεσμούς με την εταιρεία: «Πουλήστε τα Teslas σας, πετάξτε τις μετοχές σας, ενταχθείτε στις γραμμές περιφρούρησης».

Διαδηλώτρια κρατάει μια πινακίδα για τα διερχόμενα αυτοκίνητα απέναντι από έναν εκθεσιακό χώρο της Tesla κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας κατά της Tesla και του Elon Musk το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025, στο κέντρο του Σιάτλ. (AP Photo/Lindsey Wasson) via Associated Press

Από τότε που ο Μασκ άρχισε να διαλύει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι επικριτές έχουν οργανώσει διαμαρτυρίες στις εγκαταστάσεις της Tesla και έχουν αναρτήσει βίντεο σχετικά με την πώληση των οχημάτων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Tesla Takedown” protests went national on Saturday. People are done with Elon Musk and know this as the way to send a message he can’t ignore.



Take this energy to every election—everywhere. pic.twitter.com/9KP4KSDtDU Advertisement March 30, 2025

Μέχρι νωρίς το απόγευμα, πλήθη που κυμαίνονταν από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες είχαν συρρεύσει στις εγκαταστάσεις της Tesla στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Μασαχουσέτη, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, το Μέριλαντ, τη Μινεσότα και την πατρίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το Τέξας. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν διαδηλωτές να κρατούν πινακίδες όπως ”Κόρναρε αν μισείς τον Έλον” και ”Πολέμησε την αδελφοκρατία των δισεκατομμυριούχων”.

W 4th and Fir St. Vancouver BC, happening now: anti-Elon Musk protest at Tesla dealership. Many enthusiastic honks of support from passing motorists. pic.twitter.com/SAWy9VjWET — Aaron Pettman (@AaronPettman) March 29, 2025

Live at the Downtown Chicago Tesla dealership. Great energy from the crowd and big turnout. CPD presence but honestly not as much as I was expecting. Lots of cars honking as they drive by in support. Teslas getting booed by the crowd. pic.twitter.com/nThyno7Q1z Advertisement March 29, 2025

Καθώς η ημέρα προχωρούσε, οι διαμαρτυρίες επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα έξω από τις τοποθεσίες της Tesla σε μεγάλες πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, το Σικάγο, η Ινδιανάπολη, το Σινσινάτι και το Σιάτλ, καθώς και σε πόλεις της Βιρτζίνια, της Πενσυλβάνια και του Κολοράντο.

The crew in DC telling Musk: We're not gonna take it! #TeslaTakedown pic.twitter.com/wBRPuzwg6x — Our Revolution (@OurRevolution) March 29, 2025

Οι περισσότερες διαμαρτυρίες ήταν ειρηνικές ωστόσο σε κάποιες σημειώθηκαν και βανδαλισμοί.

Κάποιοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε οχήματα Tesla ή διέπραξαν άλλες πράξεις βανδαλισμού που η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ έχει καταδικάσει ως εγχώρια τρομοκρατία. Σε μια συνάντηση της εταιρείας στις 20 Μαρτίου, ο Mασκ ανέφερε ότι έμεινε άναυδος από τις επιθέσεις και είπε ότι οι δράστες θα πρέπει να «σταματήσουν να φέρονται σαν ψυχοπαθείς».

Musk's attempts to promote the far right AFD nazi party has not gone down well in Germany.



Ottersberg, Germany – another Tesla dealership was torched overnight. pic.twitter.com/dk2v9Gmukn — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 29, 2025

Η αστυνομία ερευνούσε μια πυρκαγιά στην οποία καταστράφηκαν επτά Teslas στη βορειοδυτική Γερμανία νωρίς το πρωί. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από πυροσβέστες, σχετιζόταν με τις διαδηλώσεις.

Στην πόλη Γότερταουν της Μασαχουσέτης, η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ο πλαϊνός καθρέφτης ενός μαύρου pickup χτύπησε δύο άτομα σε μια διαμαρτυρία έξω από ένα κέντρο εξυπηρέτησης Tesla, σύμφωνα με τη Boston Herald. Ο ύποπτος αναγνωρίστηκε αμέσως από την αστυνομία, η οποία δήλωσε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Another great #TeslaTakedown today in Boston. Best chant: “We don’t want your Nazi cars, take a one-way trip to Mars!” #Musk #boycott pic.twitter.com/a3W0yZGdln — Steven Singer (@StevenRSinger) March 29, 2025