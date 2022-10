Τα τρία αθηναϊκά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου για το 2022

Ο θεσμός World’s 50 Best Bars αναδεικνύει, λοιπόν, Το The Clumsies (Πραξιτέλους 30, Σύνταγμα, Τ/ 210-32.32.682) στην 19η θέση, το Baba au Rum (Κλειτίου 6, Αθήνα, Τ/ 211-71.09.140) στην 20η θέση, και τo Line ως new entry στην θέση 31 (Αγαθοδαίμονος 37, Ορέστου 1, Αθήνα Τ/ 3421311).