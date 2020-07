Ταϊλάνδη: Αιχμαλωτίζουν μαϊμούδες και τις αναγκάζουν να «δουλεύουν» ακατάπαυστα

ASSOCIATED PRESS

Ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν αφαιρέσει από τα ράφια τους νερό και λάδι καρύδας, μετά την αποκάλυψη ότι τα προϊόντα αυτά είχαν φτιαχτεί από κυκλώματα που εκμεταλλεύονται μαϊμούδες.

Τα άτυχα ζώα εντοπίζονται στην άγρια φύση, αιχμαλωτίζονται και εκπαιδεύονται να μαζεύουν έως 1.000 καρύδες την ημέρα, δήλωσε η οργάνωση Peta (People for the Ethical Treatment of Animals - Aνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων).