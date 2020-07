Ταινίες στα θερινά σινεμά: «Ταξίδι στην Ελλάδα», «Περσόνα» και «Ενας Υπέροχος Γείτονας»

Περιγραφή

Οι ηθοποιοί Ρομπ Μπράιντον και ο Στιβ Κούγκαν συνεχίζουν τη σειρά των διάσημων οδοιπορικών τους, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στην Ελλάδα.

Ένα ολοκαίνουργιο THE TRIP έχει αρχίσει να γυρίζεται. Στο επόμενο σίκουελ, το περιπετειώδες δίδυμο έρχεται στην Ελλάδα.

Οι οπαδοί της σειράς “The Trip” του Μάικλ Γουίντερμποτομ μπορούν να αρχίσουν να πανηγυρίζουν, καθώς ο Ρομπ Μπράιντον και ο Στιβ Κούγκαν ετοιμάζουν το τέταρτο σίκουελ του ολοένα και πιο δημοφιλούς κωμικού franchise. Στις 16 Ιανουαρίου, ο Μπράιντον μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία του με τον Κούγκαν, κάνοντας λόγο για την επανένωσή τους. Στη λεζάντα γράφει, «Γεύμα με ένα φίλο, για να συζητήσουμε την ταινία ‘The Trip To Greece’».

Και ο Κούγκαν με τη σειρά του, εμφανιζόμενος στα τέλη του 2018 σ’ ένα επεισόδιο του Off Camera With Sam Jones με στόχο την προώθηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου δίπλα στον Τζον Ρέιλι στο “Stan & Ollie” άφησε να διαρρεύσει ότι μία τέταρτη ταινία “The Trip” ήταν στα σκαριά. Όπως είπε ο Κούγκαν, ”Θα κάνουμε ακόμα ένα ταξίδι την επόμενη χρονιά, που είναι το ’The Trip To Greece»

Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερμποτομ

Πρωταγωνιστούν οι: Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον, Τζάστιν Έντουαρντς

Διανομή: Tanweer

