«The Trip to Greece»: Επίσκεψη στην Ελλάδα για το τελευταίο επεισόδιο της βρετανικής σειράς

Το «The Trip to Greece» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Γουιντερμπότομ και συμπαραγωγή των δικτύων Sky One, BBC Two και Sky Atlantic, γυρίστηκε το 2019 και αποτελείται από έξι επεισόδια, με τίτλους: «Από την Τροία στην Καβάλα», «Από την Καβάλα στο Πήλιο», «Από το Πήλιο στην Αθήνα», «Από την Αθήνα στην Υδρα», «Από την Υδρα στην Μάνη» και τέλος «Από την Μάνη στην Ιθάκη».

Στην «γαστρονομική Οδύσσεια», όπως περιέγραψε ο Γουιντερμπότομ το ταξίδι στην Ελλάδα, ο Κούγκαν και ο Μπράιντον συζητούν για θέματα όπως η αρχαία τραγωδία, η κωμωδία, η αστρονομία και βιολογία, οι μύθοι, η ιστορία, η δημοκρατία και το νόημα της ζωής. Οι δυο πρωταγωνιστές των επεισοδίων επισκέφτηκαν αρχαιολογικούς χώρους όπως τον Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, την Αρχαία Αγορά της Αθήνας, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, τα Σπήλαια Διρού, το Ανάκτορο του Νέστωρα, το Νιόκαστρο της Πύλου, τα αρχαία Στάγειρα, καθώς και πολλά εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Αθήνα, την Υδρα, την Λέσβο, την Χαλκιδική, το Πήλιο, την Καβάλα και την Πελοπόννησο.