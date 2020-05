Summer Nostos Festival: Συναυλίες, stand up comedy και Οιδίποδας με Τζον Τορτούρο, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ

Οι συζητήσεις, τόσο με θέμα τον κόσμο στην μετά Covid-19 εποχή με τον Νικόλα Χρηστάκη, καθηγητή Sterling Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Yale, όσο και με τον Blaise Aguera y Arcas, ανώτερο στέλεχος AI της Google για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς επίσης και το The Oedipus Project (Live), όπου διεθνώς αναγνωρισμένοι (πολύ καλοί) ηθοποιοί ερμηνεύουν αποσπάσματα από τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, τροφοδοτώντας μια συζήτηση με το κοινό, κάνουν τη διαφορά.

Stand Up Comedy με τους Γιώργο Χατζηπαύλου, Λάμπρο Φισφή, και άλλους

20:00 Theater of War: The Oedipus Project (Live) - Διεθνώς αναγνωρισμένοι ηθοποιοί ερμηνεύουν αποσπάσματα από τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή , τροφοδοτώντας μια συζήτηση με το κοινό υπό την καθοδήγηση του Bryan Doerries. Ερμηνεύουν οι Frances McDormand, Oscar Isaac, Jeffrey Wright, John Turturro, Frankie Faison, David Strathairn, και ο πολιτικός Jumaane Williams.

19:30 SNF Conference: Ανθρωπότητα & Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορούμε να Κρατήσουμε την Ανθρωπότητα στο Επίκεντρο; (2021 Sneak-Peek) - Live Συζήτηση με τον Tenzin Priyadarshi , πρόεδρο του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values στο MIT, τον Stuart Russell, κορυφαίο computer scientist και ερευνητή στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, και τον Tristan Harris, πρωτοπόρο του κινήματος για μια πιο ‘ανθρώπινη’ τεχνολογία.

21:00 William Kentridge : Μια περιήγηση στο εργαστήριό του (Premiere) – Τι πιο συναρπαστικό από την ευκαιρία να «μπούμε» στον χώρο αλλά ίσως και στον τρόπο σκέψης, ενός τόσο σημαντικού δημιουργού; Ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός εικαστικός και σκηνοθέτης William Kentridge μάς ξεναγεί στο εργαστήριό του και μας μιλάει για το έργο του Waiting for the Sibyl.

18:30 SNF Conference: 9 Χρόνια SNF Conference. A Retrospective - Live Συζήτηση με ομιλητές τον Bill T. Jones, θρυλικό χορογράφο και χορευτή, τον Eric Klinenberg, αναγνωρισμένο κοινωνιολόγο από το New York University, την Ruth Faden , ιδρύτρια του Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, και τον Ανδρέα Δρακόπουλο , Πρόεδρο του ΙΣΝ.

Πέμπτη 25 Ιουνίου



18:30 Kids’ Hour (Premiere) - Διασκέδαση για όλες τις ηλικίες με δραστηριότητες και performances γεμάτες μαγεία, γέλιο και παιχνίδι.

19:30 Stand-Up Comedy με Έλληνες Κωμικούς (Premiere) - Λέμε πως είναι Stand-Up αλλά πώς είμαστε σίγουροι πως η οθόνη μας δεν κρύβει ότι κάθονται; Όπως και να έχει, Έλληνες Stand-Up κωμικοί, που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, θα μας χαρίσουν πολύ γέλιο. Συμμετέχουν ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ο Λάμπρος Φισφής, ο Άγγελος Τσαρούχας, ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος και η Αλίκη Τσακούμη.

21:00 Seu Jorge & Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Μνήμες από το 2018 SNFestival) - Η μοναδική εμφάνιση του Βραζιλιάνου τραγουδιστή και τραγουδοποιού Seu Jorge στο SNFestival 2018, συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Σε μια από τις πιο αισθαντικές στιγμές στην ιστορία του φεστιβάλ, ο Seu Jorge ερμήνευσε στα πορτογαλικά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie όπως αποδόθηκαν στην ταινία του Wes Anderson, The Life Aquatic of Steve Zissou.

Παρασκευή 26 Ιουνίου

19:00 SNF Agora Conversations: Οι Πολιτικές και η Πολιτική του COVID-19 “Μια νέα τάξη πραγμάτων μετά την πανδημία” (Live Συζήτηση) - Από τη μια ημέρα στην άλλη, η πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα έθνη. Έχει όμως διαταράξει και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι χώρες αλληλεπιδρούν καθώς οι δυναμικές της εξουσίας αναδιαμορφώνονται, οι συμμαχίες ανασχηματίζονται και ένας νέος κόσμος ηγετών αναδύεται. Στο πλαίσιο της σειράς SNF Agora Conversations: The Politics and Policy of COVID-19, λάβετε μέρος στη συζήτηση γύρω από τη σημασία που έχει αυτή η υπό εξέλιξη νέα τάξη πραγμάτων για το εμπόριο, τη μετανάστευση, τις διεθνείς σχέσεις, την παγκόσμια οικονομία και άλλα.

19:45 Nostos University Retrospective (Επιμελημένο αρχειακό υλικό του SNFestival) - Μια ματιά πίσω στις καλύτερες στιγμές του Nostos University, από τον Ernő Rubik και τους πιο γρήγορους σε όλον τον κόσμο λύτες του ομώνυμου κύβου, στον cardstacker Bryan Berg και την καλλιτέχνη του domino Lily Hevesh.

Σάββατο 27 Ιουνίου

18:30 Circus Cosmos Show (Επιμελημένο αρχειακό υλικό του SNFestival) – Ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές ενός ιδιαίτερα εντυπωσιακού θεάματος τσίρκου.

19:30 Nostos University. 2021 Sneak-Peek (Premiere) – Μια συζήτηση ανάμεσα στους κορυφαίους σκακιστές Garry Kasparov και Judit Polgár, τον μαθηματικό και πρώην παίκτη ποδοσφαίρου John Urschel, τον ιδρυτή του Chessbase Frederic Friedel και το κοινό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκακιστής Χρήστος Μπανίκας.