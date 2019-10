«Taste the Music»: Τα 9 live στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου

United We Fly

United We Fly Live στην Αγγλικανική Εκκλησία

Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο πρώτο κύκλο συναυλιών και μετρώντας αλλεπάλληλα sold out σε 8 βραδιές γεμάτες μουσική η United We Fly παρουσιάζει ξανά φέτος τον Οκτώβριο το «Taste the Music».

Και αυτή τη φορά, αγαπημένοι, αλλά και ανερχόμενοι, νέοι καλλιτέχνες, αλληλεπιδρούν με διάθεση πειραματισμού και υπόσχονται ιδιαίτερες εμφανίσεις, εμπνευσμένες από την ξεχωριστή ατμόσφαιρα μοναδικών χώρων.

Όλα ξεκινούν -ξανά- από τον υποβλητικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου (Φιλελλήνων 27, στο Σύνταγμα), την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου.

10 Οκτωβρίου: Whereswilder

Σε ένα tracklist ειδικά διαμορφωμένο για το Taste the Music, οι Αθηναίοι rockers Whereswilder θα παρουσιάσουν νέες συνθέσεις μαζί με επιλογές από τις δύο παλαιότερες δισκογραφικές τους δουλειές Yearling και Hotshot.

Έχοντας την εμπειρία των μεγάλων φεστιβάλ όπως Rockwave Festival, Release Festival, Ziria Festival, Fuzztastic Planet Festival και New Long Fest και ένα εξαιρετικό νέο album φτιαγμένο όπως λένε στη λογική «killer-no filler mode», η neo-psychedelic μπάντα υπόσχεται να μας ξαφνιάσει ευχάριστα.