Ταξιδεύοντας τον Αύγουστο με 10 βιβλία ξένης λογοτεχνίας

«Η χρονιά που γεννήθηκε ο δαίμονας» του Σαντιάγο Ρονκαλιόλο (εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Κώστας Αθανασίου)

«Η δική μας πλευρά της νύχτας» της Μαριάνα Ενρίκες (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Χριστίνα Θεοδωροπούλου)

«Ο χαμένος πίνακας του Ρέμπραντ» του Όλιβερ Μπανκς (εκδόσεις Άγρα, μετάφραση - επίμετρο Ανδρέας Αποστολίδης)

Ο Όλιβερ Μπανκς (1941-1991) ήταν ιστορικός τέχνης, καθηγητής ιστορίας της τέχνης και συγγραφέας στη Νέα Υόρκη. Το 1977 δημοσίευσε τη διδακτορική διατριβή του Watteau and the North: Studies in the Dutch and Flemish Baroque Influence on French Rococo Painting (Garland series – Outstanding dissertations in the fine arts) που εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Δημοσίευσε δύο αστυνομικά μυθιστορήματα: «Ο χαμένος πίνακας του Ρέμπραντ» (1980, υποψήφιο για το Βραβείο Edgar καλύτερου πρώτου μυθιστορήματος από Αμερικανό συγγραφέα 1981) και «Η μανία με τον Καραβάτζο» (1984). Κυκλοφορούν και τα δύο από τις εκδόσεις Άγρα.