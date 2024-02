Taylor Swift: Με Post Malone και Florence + the Machine το νέο άλμπουμ της

(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) via Associated Press

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της στην τελετή απονομής των 66ων Βραβείων Grammy. Παραλαμβάνοντας το βραβείο για το καλύτερο pop vocal album, η σούπερ σταρ της μουσικής, που κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ -είναι το πρώτο άτομο που κερδίζει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς, εφέτος με το «Midnights», για τέταρτη φορά- αποκάλυψε «ένα μυστικό που κρατάω τα τελευταία δύο χρόνια, ότι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου».

(AP Photo/Chris Pizzello) via Associated Press

Διαφήμιση

Μία ημέρα μετά τα Grammy, με ανάρτηση στα social media, η Taylor Swift έδωσε τους τίτλους των τραγουδιών του «The Tortured Poets Department», δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της από το οπισθόφυλλο του άλμπουμ και ένα tracklist που περιλαμβάνει τον Post Malone σε ένα τραγούδι που ονομάζεται «Fortnight» και τους Florence + the Machine σε ένα άλλο με τίτλο «Florida!!!».

All’s fair in love and poetry... New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19 🤍https://t.co/WdrCmvLHyA



📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/CCPhmSZ2UD — Taylor Swift (@taylorswift13) February 5, 2024

Το link για προπαραγγελία στην ιστοσελίδα της Swift περιγράφει λεπτομερώς το νέο άλμπουμ: Περιλαμβάνει 16 κομμάτια και οι εκδόσεις βινυλίου, CD και κασέτας θα έχουν ένα μπόνους τραγούδι που ονομάζεται «The Manuscript», ενώ διατίθεται και μία συλλεκτική έκδοση 24 σελίδων με χειρόγραφους στίχους και ανέκδοτες φωτογραφίες.

Διαφήμιση

Side A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Side B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Side C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Side D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript