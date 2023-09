Τεχνητή Νοημοσύνη «εναντίον» εξωγήινης ζωής: Τεστ βρίσκει αν κάτι ήταν κάποτε ζωντανό ή όχι

via Associated Press

via Associated Press

Κάτι που αποκαλούν το «Άγιο Δισκοπότηρο της Αστροβιολογίας» ανακάλυψε επιστημονική ομάδα της οποίας ηγούνται ο Ρόμπερτ Χέιζεν του Carnegie Science και ο Τζιμ Κλιβς του Tokyo Institute of Technology και του Blue Marble Space Institute for Science: Πρόκειται για ένα απλό και, όπως υποστηρίζουν, αξιόπιστο τεστ για ενδείξεις παλιάς ή σύγχρονης ζωής σε άλλους πλανήτες - ένα εργαλείο για τον εντοπισμό εξωγήινης ζωής.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Η ερευνητική ομάδα αναφέρει πως, με ακρίβεια 90%, η μέθοδός τους, που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, διακρίνει τα σύγχρονα και αρχαία βιολογικά δείγματα από αυτά που είναι αβιοτικής προέλευσης. Με απλά λόγια, το νέο τεστ θεωρείται πως μπορεί να δείξει εάν ένα δείγμα που εξετάζεται περιλαμβάνει κάτι που ήταν κάποτε ζωντανό.