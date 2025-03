Τελικά είναι ασφαλές να βάλουμε ζεστό φαγητό κατευθείαν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη

Συνήθως κατασκευασμένο από ξύλο και επενδεδυμένο με μέταλλο, με ένα διαμέρισμα στο κάτω μέρος για ένα βαρύ κομμάτι πάγου, ήταν «βασικά ένα μονωμένο κουτί», δηλώνει στους NYT η Ελεν Πίβιτ, κοινωνική ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου ”Refrigerator: The Story of Cool in the Kitchen”.