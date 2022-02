«The Exorcism of God»: Ο εξορκιστής με το σκοτεινό μυστικό (και το εξίσου σκοτεινό τρέιλερ)

Μία δεκαετία μετά ντεμπούτο του με την ταινία «The House at the End of Time», ο Μεξικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, Αλεχάντρο Χιντάλγκο υπογράφει το «The Exorcism of God».

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο ιερέας Πίτερ Γουίλιαμς (Γουίλ Μπάινμπρινκ) που θεωρείται άγιος από τους κατοίκους της μεξικανικής πόλης στην οποία έχει εγκατασταθεί, όχι μόνο λόγω ευγενικής συμπεριφοράς του, αλλά και της βοήθειας του στην τοπική κοινότητα.

Ωστόσο, ουδείς γνωρίζει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ο Γουίλιαμς βρίσκεται στο Μεξικό. Πριν από δεκαοκτώ χρόνια ο ιερέας, που βασανίζεται από ένα σκοτεινό μυστικό, είχε κάνει έναν κακό εξορκισμό και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει για τελευταία φορά τον δαίμονά του, καθώς στην πόλη αρχίζουν να παρουσιάζονται φαινόμενα δαιμονισμού.

Ο Γουίλιαμς ζητά τη συνδρομή ενός άλλου ιερέα, του Μάικλ Λούις (Τζόζεφ Μαρσέλ) και κάπου εδώ αρχίζουν τα απίστευτα, με φιγούρες που αναδύονται από σεντόνια, πληγές που στάζουν αίμα από το πουθενά και πνεύματα που σέρνουν σταυρούς όπως ο Χριστός στον Γολγοθά.