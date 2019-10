«The Gentlemen»: Ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει στις ρίζες του, στην νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Μακόναχι

Ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει στις ρίζες του για την δημιουργία της ταινία «The Gentlemen», ενός εγκληματικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Μάθιου Μακόναχι, Τσάρλι Χάναμ, Χιου Γκραντ και Χένρι Γκόλντινγκ. Το πρώτο τρέιλερ του νέου εγχειρήματος έχει κυκλοφορήσει.

Η ιστορία ακολουθεί τον Αμερικανό μετανάστη Μίκι Πίρσον (Μακόναχι) που έχτισε μια πολύ κερδοφόρα αυτοκρατορία μαριχουάνα στο Λονδίνο. Οταν γίνεται γνωστό ότι ο Πίρσον θέλει να εξαγοράσει την επιχείρηση για πάντα, αυτή η κίνηση πυροδοτεί σχέδια, συνομωσίες, δωροδοκίες και εκβιασμούς κι εκείνος καταπολεμά τους γύρω του, επειδή προσπαθούν να του πάρουν αυτό που έχει χτίσει.

Η ταινία μπορεί να χαρακτηριστεί βίντατζ, λόγω του ότι θυμίζει παλιά πρότζεκτ του Ρίτσι, ο οποίος είναι γνωστός για κωμικές εγκληματικές ταινίες όπως η «Lock, Stock and the Two Smoking Barrels» και τις ταινίες Σέρλοκ Χολμς. Το καλοκαίρι του 2019, ο σκηνοθέτης και παραγωγός ξεπέρασε τα 1 δισεκατομμύρια δολάρια με την ταινία Αλαντίν της Ντίσνεϊ.

Συμπρωταγωνιστές του Μακόναχι στο «The Gentlemen» είναι οι Μισέλ Ντόκερι, Τζέρεμι Στρονγκ, Εντι Μάρσαν και Κόλιν Φάρελ. Το σενάριο υπογράφουν ο Ρίτσι μαζί με τους Ιβαν Ατκινσον και Μαρν Ντέιβις. Ο Ρίτσι είναι παραγωγός μαζί με τους Ατκινσον και Μπιλ Μπλοκ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2020.

Πηγή: The Hollywood Reporter