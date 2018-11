«The Lion King»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας κινηματογραφικής εκδοχής

Το πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης «live action» ταινίας της Ντίσνει «The Lion King» («Ο Βασιλιάς των Λεονταριών») έχει κυκλοφορήσει και είναι συναρπαστικό.

Το τρέιλερ του ριμέικ της κλασικής ταινίας από το 1994, προβλήθηκε για πρώτη φορά σε ένα κλιπ ενός λεπτού, κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου NFL, την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2019 και σε αυτή δανείζουν τη φωνή τους μεγάλα ονόματα όπως οι Μπιγιονσέ ως Νάλα, ο Ντόναλντ Γκλόβερ ως Σίμπα, ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς ως Μουφάσα και ο Σεθ Ρόγκεν ως Πούμπα. Τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνει για ακόμα μια φορά ο Χανζ Ζίμερ, ενώ ο Έλτον Τζον επιστρέφει για να δουλέψει πάνω σε κάποιες από τις πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις.

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η εταιρεία Walt Disney και ο σκηνοθέτης Τζον Φαβρό (Iron Man). Φυσικά τα τραγούδια «Circle of Life», «Hakuna Matata» και «I Just Can’t Wait to Be King» θα ακουστούν και στη νέα εκδοχή του αγαπημένου «Βασιλιά των Λεονταριών».