«The Man In The Rockefeller Suit»: Ο Λάνθιμος, σκηνοθέτης και παραγωγός της μίνι-σειράς

Ο Γιώργος Λάνθιμος θα σκηνοθετήσει και θα αναλάβει την παραγωγή της μεταφοράς του μη μυθοπλαστικού (non-fiction) βιβλίου του Μαρκ Σιλ «The Man in The Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Impostor», στην μικρή οθόνη.

Κι ενώ, μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους «Nimic», είμαστε σε αναμονή για την επόμενη ταινία του, «Pop.1280», ο Ελληνας σκηνοθέτης δοκιμάζει πρώτα τηλεόραση. Την παραγωγή της μίνι-σειράς φημολογείται ότι θα αναλάβει η Searchlight Television, με συμπαραγωγούς τους Ντόναλτ ντε Λάιν και την Element Pictures.

Το σενάριο που είναι βασισμένο στο βιβλίο, έχει γράψει ο Ντέιβιντ Γκίλμπερτ και αφορά στην αληθινή ιστορία ενός άνδρα με το όνομα Κλαρκ Ροκφέλερ. Ο κοινωνικός, επιτυχημένος και μυστηριώδης απόγονος της οικογένειας Ροκφέλερ, θα βρεθεί στο στόχαστρο της συζύγου του Σάντρα, η οποία αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο Κλαρκ δεν είναι αυτός που λέει ότι είναι και το κουβάρι ξετυλίγεται σιγά σιγά.

Το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ επανενώνει την Fox Searchlight και τον Λάνθιμο μετά από τη συνεργασία τους στην πολυβραβευμένη και υποψήφια για 10 Οσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, «Ευνοούμενη». Η ταινία απέσπασε ένα Οσκαρ, αυτό του Α′ Γυναικείου για την Ολίβια Κόλμαν.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ιστορία του Ροκφέλερ παρουσιάζεται στην μικρή οθόνη. Το 2010, το τηλεοπτικό δίκτυο Lifetime προέβαλε την ταινία «Who is Clark Rockefeller?», στην οποία τον Κλαρκ υποδύθηκε ο Ερικ Μακόρμακ.

Πηγή: Deadline