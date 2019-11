HuffPost Weekend: «Αξιον Εστί», Χοσέ Κούρα, Μόντι Αλεξάντερ, Waterboys

- Η άγνωστη λέξη deBόp ανακαλύφθηκε σε ένα urban dictionary που πλέον δεν κυκλοφορεί και προέρχεται από την αγγλική slang έκφραση «the bomb» που σημαίνει the best thing ever. Αυτό αποτελεί πάντοτε το κριτήριο για ό,τι κάνουμε και ό,τι μοιραζόμαστε μαζί σας.

O θρύλος της τζαζ, Μόντι Αλεξάντερ, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το τρίο project του και τις διαχρονικές μελωδίες του, στην κεντρική σκηνή του Gazarte, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή καλλιτέχνες, με περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη μουσική και παραπάνω από 75 προσωπικές κυκλοφορίες, που έχει αναφερθεί ως ο πέμπτος σπουδαιότερος πιανίστας στην ιστορία της τζαζ μουσικής.

Από τότε που τον ανακάλυψε ο Frank Sinatra τυχαία σε ένα club στο Miami έως τον θρυλικό δίσκο «Harlem-Kingston Express», που τάραξε τα νερά της τζαζ σκηνής και έδωσε την δική του πινελιά σε τραγούδια όπως τo No Woman No Cry και Could You Be Loved, έχει μοιραστεί την σκηνή σχεδόν με όλες τις ιστορικές μουσικές προσωπικότητες, από τον Ρέι Μπράουν, τον Μάιλς Ντέιβις, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντίζι Γκιλέσπι και τον Σόνι Ρόλινς έως τον Ερνεστ Ράνγκλιν και τους Sly and Robbie.

Κάθε performance του Μόντι Αλεξάντερ, είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερης αισθητικής, με ιστορικές τζαζ μελωδίες που έχουν στοιχεία από την calypso, την reggae, την ska και άλλες τζαμαϊκανές τεχνοτροπίες, ικανές να αιχμαλωτίσουν και τον πιο απαιτητικό ακροατή.

Ανήσυχος και πάντα δημιουργικός, ταξιδεύει τον κόσμο με τα προσωπικά του «project», έχοντας αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα παγκόσμιο κοινό που τον αποθεώνει και κατορθώνει με τη ζωηρή προσωπικότητά του και τις soulful ερμηνείες του να κατακτά τους ακροατές, όπου κι αν βρίσκεται.

