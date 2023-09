Θέατρο του Νέου Κόσμου: Δεκαεννέα παραστάσεις σε πέντε σκηνές τη νέα σεζόν

Θέατρο Χώρα

Η φεμινιστική κωμωδία της ομάδας b.p.m. (beats per minute), που κέρδισε το κοινό στην πρώτη της παρουσίαση, σημειώνοντας διαρκή sold out την άνοιξη του 2023, μεταφέρεται στη σκηνή του Θέατρου Χώρα, όπου θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σε κείμενο και σκηνοθεσία της Δανάης Λιοδάκη και πρωτότυπη μουσική του Φοίβου Δεληβοριά, το «Αυτές που δεν προλάβατε» μιλάει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη γυναίκα: την έμφυλη βία, τη γυναικεία καταπίεση, τη σεξουαλική παρενόχληση, μέσα από το πρίσμα της γυναικείας φιλίας.

Θέατρο Πόρτα

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Κεντρική Σκηνή

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω Χώρος

Ο Τίποτας. Είναι (σχεδόν) ένας άνθρωπος. Όπως όλοι. Με ένα παρελθόν. Κι ένα μέλλον (;). Και μια ήσυχη ατάραχη ζωή. Ή τουλάχιστον αυτό θέλει να πιστεύει και να πιστέψουν κι οι άλλοι. Ο Θάνος Τοκάκης συνεχίζει την καλλιτεχνική έρευνα πάνω στην αναζήτηση της ταυτότητας και την έννοια της ευτυχίας. Μετά τη μικρού μήκους ταινία “Tokakis ή What’s my name”, όπου αξιοποιώντας προσωπικά του βιώματα επίσης ασχολήθηκε με αυτοσαρκασμό με το θέμα, σκηνοθετεί και ερμηνεύει έναν σχεδόν μπεκετικό ήρωα, που από σκηνής μιλάει για τον πόνο, τα ραγίσματα και τα τραύματα που κουβαλά. Θέματα για τα οποία δεν θέλει να μιλήσει κανείς, οριακά ούτε ο ίδιος.

Βασισμένη στο κείμενο του υποψήφιου για Πούλιτζερ Γουίλ Ίνο, η παράσταση, στα όρια της stand up comedy, γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό, ανατροπές αλλά και πολύ πόνο, αξιοποιεί θραύσματα μιας ιστορίας για να αναρωτηθεί για το πόσο μας ορίζει η ευτυχία και η «υποχρέωση» να την αναζητούμε.

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Δώμα

«Α.Κ.Α. (Also Known As)» του Ντάνιελ Μέγιερ, σκηνοθεσία Μαριτίνα Πάσσαρη

Ο Ντάνιελ Μέγιερ πρωτοεμφανίστηκε στην ισπανική σκηνή το 2018 με το έργο Α.Κ.Α. (Also Known As), έναν εκρηκτικό μονόλογο ενός έφηβου, του Κάρλος, που ψάχνει τον εαυτό του. Υιοθετημένος γιος αγνώστου προέλευσης, που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την ταυτότητά του, που η ζωή του ήταν γεμάτη μουσική και φίλους και παιχνίδι, έως ότου γνωρίζει στο διαδίκτυο και ερωτεύεται την Κλαούντια, για να προσγειωθεί απότομα στην κόλαση του κοινωνικού ρατσισμού.