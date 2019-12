Θεσσαλονίκη: Βραδιά «Star Wars» στο Ολύμπιον γεμάτη εκπλήξεις

«Λίγο πριν την προβολή, σας περιμένουμε για να διασταυρώσουμε τα φωτόσπαθα και τις γνώσεις μας σε μία… επική συζήτηση» που διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το νέο κομιξάδικο της Θεσσαλονίκης CosmicRealms.

Τρεις Star Wars archivists παρουσιάζουν στο κοινό του Ολύμπιον, τι σημαίνει το τέλος εποχής και μας παρουσιάζουν τις σκέψεις τους για το πού μπορεί να οδηγηθεί πλέον η εποποιΐα του Πολέμου των Άστρων, σε ένα πάνελ με τίτλο «The End of a Saga: No one’s ever really gone...». Ομιλητές: Θανάσης Δαμιανίδης, Αστέριος Γούσιος, Ιωάννης Ιωαννίδης.

Info

Αίθουσα Ολύμπιον (πλατεία Αριστοτέλους 10, τηλ. 2310378400)

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 19:00

Ώρα έναρξης προβολής: 20:30

Εισιτήρια μέσω viva.gr.