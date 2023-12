Thievery Corporation και Black Pumas στο Release Athens 2024

Η πορεία τους ξεκίνησε με το κλασικό πλέον, «Sounds From The Thievery Hi-Fi» (1996), το οποίο έθεσε τα θεμέλια για τον χαρακτηριστικό τους ήχο και για όσα θα ακολουθούσαν. Τα «Mirror Conspiracy» (2000), «Richest Man In Babylon» (2002), «The Cosmic Game» (2005), καθώς και τα πιο πρόσφατα «The Temple of I & I» (2017) και «Treasures From the Temple» (2018), αποθεώθηκαν από τον μουσικό Τύπο, ενώ το ντουέτο κέρδισε ένα αφοσιωμένο κοινό που πλέον τους ακολουθεί σε κάθε τους βήμα.