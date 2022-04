Επί εβδομάδες οι Ρώσοι συγκέντρωναν ενισχύσεις- νέες μονάδες και μονάδες που έχουν υποστεί απώλειες από τη βορειοανατολική Ουκρανία- στο Ντονμπάς, σύμφωνα με το Institute for the Study Of War (ISW).