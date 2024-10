Τι διαβάζουμε τώρα: Πέντε βιβλία για χαλαρή διάθεση που μόλις κυκλοφόρησαν

«Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής Ιστορίας 2» του Σταύρου Παναγιωτίδη (εκδόσεις Κέδρος)

«Born to run» του Bruce Springsteen (εκδόσεις Key Books, μετάφραση Αλέξης Καλοφωλιάς, επιμέλεια Γιώργος Τσελώνης)

Περιγράφει πώς μεγάλωσε σε μια καθολική οικογένεια στο Freehold του New Jersey, μέσα στην ποίηση, τον κίνδυνο και το σκοτάδι που πυροδότησε τη φαντασία του μέχρι τη στιγμή που περιγράφει ως τη «Μεγάλη Έκρηξη»: όταν είδε την πρώτη εμφάνιση του Έλβις Πρίσλεϊ στην αμερικανική τηλεόραση. Αφηγείται γλαφυρά το πάθος που είχε να γίνει μουσικός, τα πρώτα του live στα μπαρ του Asbury Park και την άνοδο των E Street Band. Μοιράζεται για πρώτη φορά τις προσωπικές του μάχες που ενέπνευσαν τις καλύτερες δουλειές του και μας δείχνει γιατί το τραγούδι «Born to Run» αποκαλύπτει πολλά περισσότερα απ’ όσα νομίζαμε.

«Ντίκενς & Prince. Βίοι Παράλληλοι» του Νικ Χόρνμπυ (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Χίλντα Παπαδημητρίου)

Ο Νικ Χόρνμπυ (γενν. 1957) σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Κέμπριτζ και δούλεψε για κάποια χρόνια ως δάσκαλος πριν στραφεί στη συγγραφή. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και έγιναν μπεστ σέλερ σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τις Εκδόσεις Πατάκη έχουν κυκλοφορήσει τα μυθιστορήματα High Fidelity (1996), Για ένα αγόρι (1999), Πώς να είσαι καλός (2003), Η κάθοδος των τεσσάρων (2005), Πίκρα (2009), Η Τζούλιετ, γυµνή (2010), Αστείο κορίτσι (2016), Ακριβώς σαν εσένα (2022). Επιπλέον έχει γράψει το αυτοβιογραφικό Ο πυρετός της μπάλας (1992, Ελληνικά Γράμματα 1999) με θέμα το πάθος του για το ποδόσφαιρο, τη συλλογή διηγημάτων Otherwise Pandemonium (2005), και είναι επιμελητής των συλλογών My Favourite Year (1993) και Συνομιλώντας μ’ έναν άγγελο (Εκδόσεις Πατάκη, 2004). Έχει επίσης γράψει τα σενάρια για αρκετές ταινίες, με πιο πρόσφατες τις βραβευμένες Brooklyn και Wild. Το 1999, η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Γραμμάτων τού απένειμε το βραβείο E. M. Forster. Ο ίδιος απέσπασε επίσης τα βραβεία W.H.Smith (2002), London Award (2003), Best Fiction for Young Adults της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοπωλών (2008) και τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στον τομέα της αθλητικογραφίας από τον θεσμό British Sports Book Awards (2012).