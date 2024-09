Τι διαβάζουμε τώρα: 10+1 νέα βιβλία για τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου

cream_ph via Getty Images

«Μπαουμγκάρτνερ» του Πολ Όστερ (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Ιωάννα Ηλιάδη)

Ένα μικρό, στοχαστικό μυθιστόρημα… Ο Auster γράφει συγκινητικά για το πώς ανακάμπτει κανείς μετά από μια μεγάλη απώλεια. The New Yorker. Στα βιβλιοπωλεία 24 Σεπτεμβρίου .

«Η άλλη Εδέμ» του Πολ Χάρντινγκ (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Μιχάλης Μακρόπουλος)

Τα ταλέντα του Ηarding ξεδιπλώνονται πληρέστερα από ποτέ στην Άλλη Εδέμ… Το μυθιστόρημα εντυπωσιάζει ξανά και ξανά χάρη στο βάθος των προτάσεων του, το αγγελικό τους φως που κόβει την ανάσα. The Guardian.

«Νότια των Συνόρων, Δυτικά του Ήλιου» του Χαρούκι Μουρακάμι (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Βασίλης Κιμούλης)

«Η μεγάλη πυρά» της Λεονόρ ντε Ρεκοντό (εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση : Χαρά Σκιαδέλλη)

«Ελεύθερη» της Ντελφίν Μινουί (εκδόσεις Μίνωας, μετάφραση Γιάννα Σκαρβέλλη)

«Η Κούκλα» της Δάφνη ντυ Μωριέ (εκδόσεις Στερέωμα, μετάφραση - εισαγωγή Ευαγγελία Κουλιζάκη)

«Ραντεβού κατά συρροή» του Λ.Μ. Τσίλτον (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Σοφία Τάπα)

Μπορεί ένας φόνος να οδηγήσει στην πραγματική αγάπη; Στο συγγραφικό του ντεμπούτο (Don’t swipe right) ο Βρετανός δημοσιογράφος L. M. Chilton -Cosmopolitan, Glamour, Metro, The Mirror- στήνει ένα διασκεδαστικό cozy crime για τις ονλάιν γνωριμίες και τα ραντεβού κατά συρροή.

«Υπόθεση Στάλιν» του Τζάις Μίλτον (εκδόσεις Μίνωας, μετάφραση Χρήστος Καψάλης)

«Με την πένα σπαθί: Κείμενα Ελληνίδων του 19ου αιώνα για τον αγώνα του 1821» (εκδόσεις Πατάκη, επιμέλεια Σοφία Ντενίση)

«Ο χορδιστής του πιάνου» του Τσιανγκ-Σενγκ Κούο (εκδόσεις Βακχικόν, μετάφραση Βίκυ Πορφυρίδου)

«Από πού πάνε στο σύμπαν;» του Μάικλ Ντάιν (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Κωνσταντίνος Κυρίτσης, επιστημονική επιμέλεια Πέτρος Δήτσας)

Ο Μάικλ Ντάιν είναι Αμερικανός θεωρητικός φυσικός, τακτικός καθηγητής στο Ινστιτούτο Σωματιδιακής Φυσικής της Σάντα Κρουζ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Ειδικός στα πεδία της υπερσυμμετρίας και της θεωρίας χορδών, έχει εκτεταμένο ερευνητικό έργο πάνω σε εφαρμογές της θεωρίας των υπερχορδών στην κοσμολογία. Είναι εκλεγμένο μέλος της αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών από το 2019. Έχει γράψει το σύγγραμμα Supersymmetry and String Theory: Beyond the Standard Model (Cambridge University Press 2007, 2015). Το Από πού πάνε στο σύμπαν; είναι το πρώτο του βιβλίο επιστημονικής εκλαΐκευσης.