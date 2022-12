Τι έμαθε ο Αλμπέρ Καμύ από το ποδόσφαιρο για την «ηθική και τις υποχρεώσεις»

Αναφερόταν στα κολλεγιακά του χρόνια όταν αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας στην ομάδα Νέων της Racing Universitaire d’Alger (RUA) στο Αλγέρι από το 1928 ως το 1930. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίο ”Football as a metaphor: learning to cope with life, manage emotional illness and maintain health through to recovery”, Λίαμ Κλαρκ, συχνά τα ρεπορτάζ των αγώνων της εποχής, τον επαινούσαν γιατί έπαιζε με πάθος και θάρρος. Η αίσθηση του ομαδικού πνεύματος, της αδελφοσύνης και του κοινού σκοπού τον γοήτευε πάρα πολύ.