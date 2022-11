Τι κάνουν Ρώσοι και Ουκρανοί μετά τη ρωσική υποχώρηση από τη Χερσώνα

via Associated Press

Σε μια σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της μάχης αυτή την εβδομάδα, οι δυνάμεις του Κιέβου επιτέθηκαν στις ρωσικές θέσεις στη χερσόνησο Κίνμπουρν, δίοδο προς τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και σε περιοχές στο νότιο τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας που είναι ακόμα υπό ρωσικό έλεγχο. Η ανάκτηση της περιοχής θα βοηθούσε τις ουκρανικές δυνάμεις να κινηθούν προς κατεχόμενες από τους Ρώσους περιοχές στη Χερσώνα «υπό σημαντικά λιγότερα πυρά πυροβολικού» από ό,τι αν περνούσαν απευθείας τον Δνείπερο, σύμφωνα με το Institute for the Study of War. Ο έλεγχος της περιοχής θα βοηθούσε το Κίεβο να περιορίσει τα ρωσικά πλήγματα στα λιμάνια της νότιας Ουκρανίας και θα του επέτρεπε να αυξήσει ναυτικές δραστηριότητες στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το think tank.