Μηνύματα ευρωπαϊκής ενότητας, ως έμμεση απάντηση στην κριτική του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση της Ευρώπης και την ασταθή στάση του στο Ουκρανικό, έστειλε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων.

Στις δηλώσεις της, η φον ντερ Λάιεν επανέφερε δυναμικά το ζήτημα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών κεφαλαίων, όχι μόνο ως μοχλό πίεσης προς τη Μόσχα ώστε να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, αλλά και ως εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και της χρηματοδοτικής σταθερότητας της Ουκρανίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη να στηρίξει το Κίεβο «για όσο χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και αξιοπιστία δοκιμάζονται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.

Είχε προηγηθεί η συνάντηση των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, σε μια έντονη επίδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση από τις ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

«Ενημέρωσα τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους παρόντες ηγέτες σχετικά με δύο βασικές προτεραιότητες: την υποστήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας», είπε η φον ντερ Λάιεν, υπενθυμίζοντας τι διακυβεύεται και επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν προχώρησε στη συνέχεια σε πιο συγκεκριμένες αναφορές, επαναφέροντας τις προτάσεις της για τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική στήριξη που θα συμβάλει στη διατήρηση της Ουκρανίας, μια πράξη που χαρακτήρισε κρίσιμη για την ευρωπαϊκή άμυνα.

«Σε αυτή τη νέα εποχή, η γεωοικονομία συμβαδίζει με τη γεωπολιτική. Γνωρίζουμε τον έντονο αντίκτυπο που έχουν οι κυρώσεις μας στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας. Μαζί με τους συμμάχους μας, η Ευρώπη έχει τα μέσα και τη βούληση να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, διευκρινίζοντας:

«Η πρότασή μας για δάνειο αποζημιώσεων είναι σύνθετη, αλλά στην ουσία αυξάνει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία. Βασίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα διαθέσιμα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις. Επομένως, όσο περισσότερο ο Πούτιν συνεχίζει τον πόλεμο—χύνει αίμα, αφαιρεί ζωές και καταστρέφει τις υποδομές της Ουκρανίας—τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος για τη Ρωσία.»

Το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Βέλγιο, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος τους, και αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης Δεκεμβρίου.

Η Γερμανίδα πολιτικός υπογράμμισε ότι η άμυνα της Ευρώπης αποτελεί κοινή ευθύνη.

«Συνεχίζουμε να προχωράμε με επείγοντα χαρακτήρα στην εφαρμογή του οδικού χάρτη ετοιμότητας, στη στρατιωτική κινητικότητα και στα πανευρωπαϊκά μας εμβληματικά προγράμματα. Ενώ εξακολουθούμε να εξετάζουμε τα σχέδια SAFE που λάβαμε από τα κράτη μέλη, η Ουκρανία περιλαμβάνεται σε 15 από τα 19 που υποβλήθηκαν.»

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται και η ελληνική, με την αξιολόγηση να προχωρά υπό καθεστώς επείγοντος.

«Δεν πρόκειται μόνο για χρήματα – η Ουκρανία μαθαίνει σκληρά μαθήματα στο πεδίο της μάχης και εμείς μαθαίνουμε μαζί της. Με την ενοποίηση των αμυντικών βιομηχανικών βάσεων μας, χτίζουμε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη για το σήμερα και το αύριο», συνέχισε η φον ντερ Λάιεν, ασκώντας ιδιαίτερα αυστηρή κριτική στη στάση της Ρωσίας. Όπως είπε, ενώ η Ουκρανία καταβάλλει πραγματικές διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη, η Ρωσία εξαπατά και κερδίζει χρόνο.

«Χλευάζει τη διπλωματία και αυξάνει τις επιθέσεις, ενώ προσποιείται ότι επιδιώκει την ειρήνη… Αλλά δεν θα την πιστέψουμε. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποιος το θύμα σε αυτόν τον πόλεμο.»

«Ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας είχε ως στόχο να μας διαιρέσει, αλλά πέτυχε το αντίθετο. Οι δεσμοί μας είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Μας ενώνουν όχι μόνο τα αμυντικά συμφέροντα, αλλά και οι κοινές μας αξίες. Και έτσι θα προχωρήσουμε: ενωμένοι, στηρίζοντας την Ουκρανία και υπερασπιζόμενοι την Ευρώπη», κατέληξε.

