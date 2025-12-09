Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι κωλυσιεργεί αναφορικά με τις ειρηνευτικές διαδικασίες το Κίεβο επιδιώκει να οριστικοποιήσει μια αναθεωρημένη εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου με βασικό στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε εδαφικής παραχώρησης προς τη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε έναν εντατικό διπλωματικό γύρο σε Λονδίνο και Βρυξέλλες και σήμερα στην Ιταλία, για να εξασφαλίσει τη στήριξη των βασικών δυτικών εταίρων. Το σχέδιο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη και σήμερα 9 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο απαιτείται ευρεία πολιτική κάλυψη και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας, στοιχεία που ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί να κατοχυρώσει πριν από την τελική του κατάθεση.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Ζελένσκι βρέθηκε στις Βρυξέλλες για κρίσιμη συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι οποίοι επανέλαβαν τη σταθερή υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας, στη μελλοντική ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και στις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου σε αυτό το κρίσιμο στάδιο του πολέμου.

Advertisement

Advertisement

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο Λονδίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη συναντηθεί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,

Επίκεντρο της συζήτησης ήταν η ασφάλεια της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή της πορεία και τη χρηματοδότηση που απαιτείται για τη στήριξη του Κιέβου σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου.

A good and productive meeting with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO, President of the European Council António Costa @eucopresident, and President of the European Commission Ursula @vonderleyen.



I briefed the leaders on the situation on the diplomatic track. We… pic.twitter.com/GxdEgBLMXH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

Νέο σχέδιο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος στις δηλώσεις του πριν μεταβεί στις Βρυξέλλες είπε ότι δεν έχει «κανένα δικαίωμα» να παραχωρήσει ουκρανικό έδαφος, ούτε βάσει του εθνικού ούτε βάσει του διεθνούς δικαίου. επίσης ότι ο Τραμπ έχει «τη δική του οπτική» για την επίλυση του πολέμου, η οποία διαφέρει από την ουκρανική θέση. Σημείωσε ότι το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων έχει μειωθεί σε 20, με τα «ανοιχτά αντιαουκρανικά σημεία» να έχουν αφαιρεθεί. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της αναμένεται να οριστικοποιήσουν την ειρηνευτική τους πρόταση έως τις 9 Δεκεμβρίου και να την παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο διπλωματικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, καθώς Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν ότι οποιαδήποτε λύση με σημαντικές παραχωρήσεις θα άφηνε την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.

ΕΕ – ΝΑΤΟ: «Αμετάκλητη η στήριξη μας»

Σε κοινή ανάρτησή τους στο Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισαν την στήριξή τους προς την Ουκρανία και τόνισαν την ανάγκη της χρηματοδότησής της μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών κεφαλαίων λέγοντας:

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Ο στόχος είναι μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της. Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας. Αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Advertisement

As peace talks are ongoing, the EU remains ironclad in its support for Ukraine.



Our financing proposals are on the table.



The goal is a strong Ukraine, on the battlefield and at the negotiating table.



We reaffirmed to President @ZelenskyyUA that the EU remains steadfast and… pic.twitter.com/Ol0vxyGvXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2025

Από την πλευρά του ο Ρούτε έκανε λόγο για ουσιαστικές και εποικοδομητικές συζητήσεις και τόνισε ότι «Στόχος μας είναι να στηρίξουμε περαιτέρω την πορεία προς μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία.»

Good discussions today with @ZelenskyyUa and with EU leaders @vonderleyen & @eucopresident in support of further progress on the path to just and lasting peace for Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ElHtkfftO6 Advertisement December 8, 2025

Ζελένσκι: Είμαστε σε πλήρη ευθυγράμμιση

Για μια καλή και παραγωγική συνάντηση έκανε λόγο και ο Ζελένσκι ο οποίος ενημέρωσε τους ηγέτες για τις εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο. Συζητήσαμε αναλυτικά τη συνεργασία μας με τους Αμερικανούς εταίρους σχετικά με τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη, τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας. Θίξαμε επίσης την πρωτοβουλία PURL και το ζήτημα του δανείου για τις αποζημιώσεις.

Οι θέσεις μας ευθυγραμμίζονται σε όλα τα θέματα. Δρούμε με συντονισμό και πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας. Ευχαριστώ για τη συνάντηση και για τη στήριξή σας!»

Κρίσιμες στιγμές

Το μήνυμα της ΕΕ έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Το Κίεβο επιδιώκει να αποτρέψει την υιοθέτηση από την Ουάσιγκτον οποιασδήποτε πρότασης που θα περιλαμβάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, τις οποίες τόσο ο Ζελένσκι όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι θεωρούν επικίνδυνες για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της περιοχής.

Advertisement

Παράλληλα, ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «ουσιαστική πρόοδο» στη δημιουργία μηχανισμού αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας παρά τις αντιδράσεις του Βελγίου που έχει βάσιμους λόγους ανησυχίας παρά τις διαβεβαιώσεις της φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά της χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν από τη συνάντησή της με τον Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει «τα μέσα και τη βούληση» να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα, ενώ όρισε δύο βασικές προτεραιότητες: τη συνεχή στήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας.

«Η γεωοικονομία συμβαδίζει πλέον με τη γεωπολιτική. Γνωρίζουμε τον αντίκτυπο των κυρώσεων στη ρωσική πολεμική οικονομία. Μαζί με τους συμμάχους μας, είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση ώστε η Ρωσία να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις. Η πρότασή μας για το δάνειο αποζημιώσεων είναι σύνθετη, αλλά αυξάνει ουσιαστικά το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία.» τόνισε.

Advertisement

Το προσεχές διάστημα θα δείξει αν ο συντονισμός Ευρώπης και Ουκρανίας θα μεταφραστεί σε κοινή στρατηγική έναντι των ΗΠΑ και τελικά, σε μια διαπραγμάτευση που δεν θα υπονομεύσει την ασφάλεια της περιοχής.

Advertisement