Τι κρύβεται πίσω από την αεροπειρατεία στο αεροπλάνο της Ryanair από την Λευκορωσία

via AP Φωτογραφία από την ONLINER. Άνδρας της ασφάλειας του αεροδρομίου με εκπαιδευμένο σκύλο, κάνει έρευνα στις αποσκευές επιβατών της πτήσης τη Ryanair, που πέταξε από την Αθήνα για το Βίλνιους αλλά δεν έφτασε στον προορισμό της...(ONLINER.BY via AP)

WOJTEK RADWANSKI via Getty Images Λευκορώσοι που ζουν στην Πολωνία και Πολωνοί που τους υποστηρίζουν, διαμαρτύρονται για την αυθαίρετη σύλληψη του δημοσιογράφου Ρόμαν Προτάσεβιτς με τη μέθοδο της αεροπειρατείας σε πτήση της Ryanair. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)