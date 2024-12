Τι πρέπει να κάνουμε όταν ο οικοδεσπότης μιας συγκέντρωσης μας λέει να μην φέρουμε τίποτα

Ιδού τι μας είπαν:

Ας μη φέρουμε κάτι που δημιουργεί περισσότερη δουλειά για τον οικοδεσπότη

Ας αποφύγουμε να φέρουμε δώρα που ο οικοδεσπότης δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει

Να σκεφτούμε δώρα που είναι για τον οικοδεσπότη κι όχι για την εκδήλωση

Μια άλλη ιδέα είναι να φτάσουμε με κάτι σαν ένα καλάθι με μάφινς που θα μπορούσε να φάει ο οικοδεσπότης το επόμενο πρωί, λέει η Νταϊάν Γκότσμαν, συγγραφέας του «Modern Etiquette for a Better Life» και ιδιοκτήτρια του The Protocol School of Texas. Ή ας φέρουμε ένα μπουκάλι κρασί που μπορούν να απολαύσουν αργότερα.