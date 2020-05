Youtube Η Τζοάνα Κουλιγκ και ο Αντρε Χολαντ στην μίνι σειρά του Ντάμιεν Σαζέλ, «The Eddy».

Νέος μήνας έρχεται, πολλές και ενδιαφέρουσες είναι οι προτάσεις του Netflix για μαραθωνίους στον καναπέ, αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε σε καραντίνα. Ο Ράιαν Μέρφι επιστρέφει με ένα κοινωνικό δράμα με φόντο το μεταπολεμικό Χόλιγουντ και μια παρέα φιλόδοξων ηθοποιών και σκηνοθετών που επιθυμεί να ενταχθεί και να πετύχει στον κινηματογράφο. Μετά τα βραβευμένα «Whiplash», «La La Land» και «First Man», ο Ντάμιεν Σαζέλ σκηνοθετεί το πρώτο του τηλεοπτικό πρότζεκτ, ένα μουσικό δράμα διάρκειας οκτώ επεισοδίων που αναμένεται να συζητηθεί πολύ. Ο σεναριογράφος και παραγωγός της «Τέλειας Ληστείας» (“La Casa De Papel”), έρχεται με μια νέα δραματική σειρά, με στοιχεία μυστηρίου. Τέλος, ο Στηβ Καρέλ πρωταγωνιστεί στην κωμική, διαστημική σειρά, «Space Force». Αναλυτικά οι προτάσεις: HOLLYWOOD, Πρεμιέρα: 1 Μαϊου

Περιγραφή Το HOLLYWOOD αφηγείται την ιστορία μιας παρέας φιλόδοξων ηθοποιών και σκηνοθετών στο μεταπολεμικό Χόλιγουντ που προσπαθεί -πάση θυσία- να πετύχει στη Μέκκα του κινηματογράφου. Κάθε ήρωας αποκαλύπτει με μοναδικό τρόπο τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, φέρνοντας στο προσκήνιο τη συστημική αδικία και τις μεροληπτικές συμπεριφορές όσον αφορά την καταγωγή, το κοινωνικό φύλο και τη σεξουαλικότητα που έχουν επιβιώσει μέχρι και τις μέρες μας. Δημιουργοί: Ράιαν Μέρφι, Ιαν Μπρέναν Μέσα στην Νύχτα (Into the Night), Πρεμιέρα: 1 Μαϊου

Περιγραφή Επιβάτες και πλήρωμα σε μια νυχτερινή πτήση που δέχτηκε αεροπειρατεία, βιάζονται να προλάβουν τον ήλιο καθώς ένα μυστηριώδες συμπαντικό γεγονός καταστρέφει τον κόσμο. Σκηνοθεσία: Τζέισον Τζορτζ

Δεν Έχεις Ιδέα (The Half of It), Πρεμιέρα: 1 Μαϊου

Περιγραφή Η συνεσταλμένη και άριστη μαθήτρια Έλι βοηθά τον Πολ, έναν αθλητή, να εντυπωσιάσει ένα από τα δημοφιλή κορίτσια του σχολείου. Ομως η νέα και απρόσμενη φιλία τους περιπλέκεται, όταν η Έλι ανακαλύπτει ότι τρέφει συναισθήματα για το ίδιο κορίτσι. Σενάριο/Σκηνοθεσία: Άλις Γου The Eddy, Πρεμιέρα: 8 Μαϊου

Περιγραφή Ο Ντάμιεν Σαζέλ (σκηνοθέτης των “Whiplash”, “La La Land” και “First Man”) επιστρέφει με το πρώτο του τηλεοπτικό πρότζεκτ. Στην μίνι-σειρά «The Eddy», ο κάποτε δημοφιλής πιανίστας Ελιοτ Ούντο από την Νέα Υόρκη είναι ιδιοκτήτης ενός κλαμπ, στο οποίο είναι υπεύθυνος για μια μπάντα και διατηρεί περιστασιακά σχέση με την τραγουδίστρια. Ο επαγγελματικός και προσωπικός κόσμος του Ελιοτ θα καταρρεύσει όταν θα αποκαλυφτούν μυστικά και καταστάσεις στις οποίες εμπλέκεται ο συνεργάτης του και όταν φτάσει στο Παρίσι η έφηβη κόρη του. Στην σειρά πρωταγωνιστούν οι Αντρε Χολαντ και η Τζοάνα Κουλιγκ. Σκηνοθεσία: Ντάμιεν Σαζέλ Εχεις Πεθάνει Για Μένα (Dead To Me) Σεζον 2, Πρεμιέρα: 8 Μαϊου

Περιγραφή Η πρώτη σεζόν της μαύρης κωμωδίας παρουσίασε μια δυνατή φιλία δημιουργείται ανάμεσα σε μια τραυματισμένη χήρα και μια γυναίκα με ελεύθερο πνεύμα και ένα σκοτεινό μυστικό. Η δεύτερη σεζόν συνεχίζει από εκεί που σταμάτησαν τα γεγονότα του φινάλε της πρώτης, με την συγκλονιστική αποκάλυψη και τις δυο τους να αγωνίζονται ώστε να κρατήσουν τα μυστικά τους, καλά θαμμένα. Πρωταγωνιστούν οι Κριστίνα Απλγκεϊτ και η Λίντα Καρντελίνι. Σενάριο/Σκηνοθεσία: Λιζ Φέλντμαν White Lines, Πρεμιέρα: 15 Μαϊου

Περιγραφή Μια νέα, καθηλωτική σειρά από τον δημιουργό της ”Τέλειας Ληστείας” (“La Casa De Papel”). Το πτώμα ενός θρυλικού ντιτζέι από το Μάντσεστερ εντοπίζεται είκοσι χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του στην Ίμπιζα. Όταν η αδερφή του επιστρέφει στο πανέμορφο ισπανικό νησί για να μάθει τι συνέβη, η έρευνά της την οδηγεί στον συναρπαστικό κόσμο των κλαμπ, της dance σκηνής, των ψεμάτων και των συγκαλύψεων, αναγκάζοντάς την να έρθει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πλευρές του χαρακτήρα της, σε ένα μέρος όπου όλοι ζουν στα άκρα. Δημιουργός: Αλεξ Πίνα Space Force, Πρεμιέρα: 29 Μαϊου

Περιγραφή Κωμική σειρά με θέμα τους ανθρώπους που ανέλαβαν την δημιουργία της Διαστημικής Δύναμης, ενός νέου κλάδου του στρατού των ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή τον Στηβ Καρέλ. Από τους δημιουργούς της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «The Office». ΤΑΙΝΙΕΣ Διπλή Φυλακή (All Day and a Night), Πρεμιέρα: 1 Μαϊου

Περιγραφή Εκτίοντας την ποινή του στη φυλακή, ένας νεαρός θυμάται τους ανθρώπους, τις καταστάσεις και το σύστημα που τον ώθησαν να ακολουθήσει το μονοπάτι του εγκλήματος. Σκηνοθεσία: Τζο Ρόμπερτ Κολ Η Λάθος Μίσι (The Wrong Missy), Πρεμιέρα: 13 Μαϊου