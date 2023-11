Tι θα συμβεί στο σώμα μας αν πίνουμε πράσινο τσάι κάθε μέρα

damircudic via Getty Images

damircudic via Getty Images

Οκτώ οφέλη από την κατανάλωση πράσινου τσαγιού

Το πράσινο τσάι μας προσφέρει περισσότερες ευεργετικές κατεχίνες από το μαύρο ή το τσάι ουλόνγκ, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Nutrition.