Τι θέλει ο σύγχρονος άνθρωπος από την τηλεόρασή του;

Επιζητά την πραγματική εικόνα η Ιωσηφίνα Γριβέα

Επέλεξα να δούμε το “Pose” εκείνο το βράδυ. Η ιστορικής σημασίας, βραβευμένη σειρά του Ryan Murphy αναβιώνει με ευαισθησία το ball culture, τον φαντασμαγορικό τρόπο έκφρασης της αφροαμερικανικής και λατινοαμερικανικής κυρίως LGBTQ κοινότητας, και το 8K με βάζει μέσα του. Τα χρώματα είναι ζωντανά, τα πρόσωπα πεντακάθαρα, οι φιγούρες σε απόσταση αναπνοής. Νιώθεις ότι μπορείς να τις πιάσεις. Όσο καλύτερη η ανάλυση της σειράς ή της ταινίας που βλέπεις, τόσο πιο εμβυθιστική η εμπειρία σου. Το απόλυτο ‘realness’ που θα έλεγε και ο Pray Tell. Ταινίες έχουν ήδη αρχίσει να γυρίζονται σε 8K (Guardians of the Galaxy Vol.2!), οπότε σύντομα θα πηγαίνουμε στο διάστημα από το σαλόνι μας.