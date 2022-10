Τίνα Τάρνερ: Η βασίλισσα της ροκ γίνεται Barbie

H κούκλα είναι εμπνευσμένη από την βραβευμένη με Grammy επιτυχία της, «What’s Love Got to Do With It».

Το «What’s Love Got to Do With It» κυκλοφόρησε το 1984. Το τραγούδι από το πέμπτο σόλο άλμπουμ της Tάρνερ έλαβε τρία βραβεία Grammys το 1985 , ενώ εισήχθη στο Grammy Hall of Fame το 2012.



Πηγή:hurriyetdailynews.com