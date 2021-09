Alex Brandon via AP Αύγουστος 2021 - Γκουαντάναμο - Μεσίστια η αμερικάνικη σημαία για τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης στην Καμπούλ στο ΑφγανιστάνIn this photo reviewed by U.S. military officials, a flag flies at half-staff in honor of the U.S. service members and other victims killed in the terrorist attack in Kabul, Afghanistan, as seen through a fence at Camp Justice, Sunday, Aug. 29, 2021, in Guantanamo Bay Naval Base, Cuba. Camp Justice is where the military commission proceedings are held for detainees charged with war crimes. (AP Photo/Alex Brandon)