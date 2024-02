Το ανατρεπτικό φεστιβάλ νέων χορογράφων της Στέγης επιστρέφει και βάζει τη μουσική στο τέρμα

Slamming Work in Progress Ⓒ Pinelopi Gerasimou

Δεν είναι μόνο ημέρες χορού. Δεν είναι μόνο ημέρες μουσικής. Είναι ημέρες αδρεναλίνης. Το ανατρεπτικό φεστιβάλ νέων χορογράφων της Στέγης επιστρέφει για 11η χρονιά και βάζει τη μουσική στο τέρμα.

Το Onassis Dance Days 2024 – ODD με πιο πυκνό πρόγραμμα στο τριήμερο από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου χορεύει μετά μουσικής, δίνοντας στον ήχο το προβάδισμα και απογειώνοντας την έννοια του sound design, με τη νέα γενιά Ελλήνων χορογράφων να καταλαμβάνει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση λίγο πριν ή μετά τη στιγμή που τους ανακαλύπτει η ευρωπαϊκή σκηνή.

Όπως και πέρυσι, το ODD 2024 συστήνει παράλληλα στο ελληνικό κοινό ένα διεθνές όνομα που φιγουράρει σε όλα τα σπουδαία φεστιβάλ της Ευρώπης. Η Βελγίδα εικαστικός Miet Warlop με το “One Song”, μια εκστατική περφόρμανς χορού που είναι συγχρόνως ζωντανή συναυλία και αθλητικός μαραθώνιος, θριάμβευσε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, περιοδεύει διεθνώς και εμφανίζεται με τους ακαταπόνητους χορευτές της στις 24 και 25 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

One Song Ⓒ Reinout Hiel

Το ODD, όπως κάθε χρόνο, ρίχνει φως στους Έλληνες χορογράφους που ήδη παρελαύνουν στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ ή θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια.

Φέτος, επανασυστήνει την πιο ανερχόμενη Ελληνίδα χορογράφο, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, που απέσπασε πέρυσι τη διάκριση του διεθνούς δικτύου Aerowaves, παρουσιάζοντας δύο ηχοκινητικά έργα της: το βραβευμένο “MOS” (24 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου) που παρουσιάστηκε πρώτη φορά πρόπερσι στο ODD και το νέο της και άκρως προσωπικό πρότζεκτ “All of My Love” (24 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου), σε παγκόσμια πρεμιέρα, το οποίο τραγουδάει ήδη από τον τίτλο, κλείνοντας το μάτι σε όσους και όσες κάποτε χόρεψαν το άσμα ασμάτων των Led Zeppelin. Και οι δύο παραγωγές της Παρασκευοπούλου ανοίγουν στο φεστιβάλ και συνεχίζονται για μία ακόμα εβδομάδα, έως τις 3 Μαρτίου.

Τρία ακόμη νέα έργα, που προέκυψαν από το πρόσφατο ανοιχτό κάλεσμα της Στέγης (NEXT OPEN CALL), κάνουν πρεμιέρα (23 έως 25 Φεβρουαρίου), με τους ερμηνευτές τους να ιδρώνουν τις φανέλες τους σαν αληθινοί ροκ σταρ, έχοντας στο πλευρό τους -αντί για προπονητές- τους μουσικούς συνεργάτες τους.

Η σκηνή μετατρέπεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο συναυλιακό mosh pit και η άναρχη κίνηση του πλήθους γίνεται χορός (“Slamming work in progress” της Ξένιας Κογχυλάκη, με τον Γιώργο Πούλιο στη μουσική). Μια κρίση πανικού γίνεται η αφορμή για να φτιαχτεί ένα περιβάλλον εξομολογητικού group therapy μέσα στους ηλεκτρονικούς ήχους της rave κουλτούρας (“We all need therapy” του Πάνου Μαλακτού σε συνεργασία με τον Die Arkitekt). Τέλος, ένα γυναικείο σώμα τρέχει κάτω από το αδυσώπητο σφυροκόπημα του ήχου και του χρόνου πάνω σε έναν κυλιόμενο διάδρομο γυμναστικής (“RUNWAY” της Χριστιάνας Κοσιάρη με τον Jan Van Angelopoulos στον σχεδιασμό του ήχου).

Το ODD περιλαμβάνει ένα αξιοσημείωτο παράλληλο πρόγραμμα. Εκτός από τον σπουδαίο χορογράφο, εικαστικό καλλιτέχνη και επιμελητή, Christian Rizzo, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στο φεστιβάλ σε ρόλο μέντορα των ελλήνων χορογράφων, ακολουθεί μια σειρά από αξιοσημείωτες στιγμές.

UNWAY Ⓒ Pinelopi Gerasimou

Στις 23 Φεβρουαρίου, θα κάνει masterclass o Damien Jalet, o εικονοκλάστης χορογράφος και χορευτής, με τις μνημειώδεις χορογραφίες, που λειτουργούν ως εικαστικές εγκαταστάσεις – από το “Skid”, στο οποίο οι 17 περφόρμερ αψηφούν τη βαρύτητα χορεύοντας πάνω σε μια επικλινή πλατφόρμα δέκα μέτρων, έως το εμβληματικό “Chiroptera”, στην πρόσοψη της Opéra Garnier του Παρισιού, με τη συμμετοχή 154 χορευτών. Χορογράφος της Madonna, των ταινιών “Suspiria” του Luca Guadagnino και “Anima” του Paul Thomas Anderson και συνεργάτης καλλιτεχνών όπως ο JR, o Thom Yorke, η Marina Abramović και η Iris van Herpen, στο masterclass που θα δώσει στη Στέγη, θα εστιάσει στη δημιουργική συνεργασία του με συνθέτες όπως οι Fennesz, Tim Hecker, Ryuichi Sakamoto, Thomas Bangalter και Thom Yorke.

Στις 24 Φεβρουαρίου από τις 22:30 και μετά, η Miet Warlop και οι συντελεστές του “One Song” καταλαμβάνουν τα decks του κεντρικού φουαγιέ της Στέγης για ένα ODD πάρτυ με ελεύθερη είσοδο.

Aπό τις 26 Φεβρουαρίου στις 12:00 μ.μ.θα πρoβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό στο Onassis Channel στο YouTube, η πρώτη ταινία μικρού μήκους του χορευτή και χορογράφου Γιάννη Νικολαΐδη, “CABIN 9” (12΄, 2022), σε sound-design του Μανώλη Μανουσάκη και παραγωγή της Shampoo films, ένα DIY, χειροποίητο, φιλμ επιστημονικής φαντασίας.

Τέλος, το Σάββατο 2 Μαρτίου, η παράσταση “MOS” της Ιωάννας Παρασκευοπούλου παρουσιάζεται με υπέρτιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου

14:30 Masterclass Damien Jalet | Galaxy Studio | 150′

17:30 RUNWAY | Χριστιάνα Κοσιάρη | Στο +5 της Στέγης | 30′

18:00 We All Need Therapy | Πάνος Μαλακτός | Στο -1 της Στέγης | 40′

19:00 RUNWAY | Χριστιάνα Κοσιάρη | Στο +5 της Στέγης | 30′

19:30 Slamming (work in progress) | Ξένια Κογχυλάκη | Στο -1 της Στέγης | 50′

20:30 All of My Love | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 40′

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

17:30 RUNWAY | Χριστιάνα Κοσιάρη | Στο +5 της Στέγης | 30′

18:00 Slamming (work in progress) | Ξένια Κογχυλάκη | Στο -1 της Στέγης | 50′

18:00 MOS | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 43′

19:00 RUNWAY | Χριστιάνα Κοσιάρη | Στο +5 της Στέγης | 30′

19:30 We All Need Therapy | Πάνος Μαλακτός | Στο -1 της Στέγης | 40′

20:30 All of My Love | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 40′

21:30 One Song | Miet Warlop Κεντρική Σκηνή | 21:30 | 60′

22:30 ODD Party | dj set by Miet Warlop & cast

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

17:30 RUNWAY | Χριστιάνα Κοσιάρη | Στο +5 της Στέγης | 30′

18:00 We All Need Therapy | Πάνος Μαλακτός | Στο -1 της Στέγης | 40′

18:00 MOS | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 43′

19:00 RUNWAY | Χριστιάνα Κοσιάρη | Στο +5 της Στέγης | 30′

19:30 Slamming (work in progress) | Ξένια Κογχυλάκη | Στο -1 της Στέγης | 50′

20:30 All of My Love | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 40′

21:30 One Song | Miet Warlop Κεντρική Σκηνή | 21:30 | 60′

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

12:00 CABIN 9 | Γιάννης Νικολαΐδης | Οnassis Channel στο YouTube | 12’30’’

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου & Παρασκευή 1 Μαρτίου

21:00 All of My Love | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 40′

Σάββατο 2 Μαρτίου

17:15 Αισθητηριακά προσβάσιμη ξενάγηση για κωφά και βαρήκοα άτομα και για άτομα με οπτική βλάβη στην παράσταση MOS

18:30 MOS | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | Προσβάσιμη Παράσταση | 43′

21:00 All of My Love | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 40′

Κυριακή 3 Μαρτίου

18:30 MOS | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 43′

21:00 All of My Love | Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Μικρή Σκηνή | 40′