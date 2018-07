Το «Αποτύπωμα» της Monica Bose για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η Bose έχει δουλέψει με γυναίκες απ′ όλον τον κόσμο και στο πλαίσιο της έκθεσής της στην Ελλάδα θα κάνει εργαστήρια με γυναίκες ωφελούμενες του Προγράμματος Στέγασης και Υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, με στόχο τη συλλογική δημιουργία ενός sari (βαμβακερό ύφασμα περίπου 20 μέτρων). Το εν λόγω υφαντό θα χρησιμοποιηθεί σε performance με συμμετέχουσες γυναίκες του προγράμματος στις 12 και 18 Ιουλίου, στις 17.30.

To «Αποτύπωμα» της Monica Bose στο Σεράφειο κέντρο του δήμου Αθηναίων εντάσσεται στην “Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου” του δήμου Αθηναίων. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 18/7 και χρηματοδοτείται από το Sister Cities grant της DC Commission on the Arts and Humanities, που υποστηρίζεται από το US National Endowment for the Arts.