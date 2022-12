Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό του ΚΠΙΣΝ με τα χιλιάδες φωτάκια μέσα από δέκα εικόνες

Διαχρονικές επιτυχίες (Last Christmas, I’m Still Standing, Dancing Queen, Don’t Worry Be Happy, I Just Called to Say I Love you) αλλά και χριστουγεννιάτικα all-time classics (Feliz Navidad, Rocking Around the Christmas Tree, We wish you a Merry Christmas) ξεσήκωσαν το κοινό που τραγούδησε και χόρεψε ακολουθώντας τις οδηγίες του μαέστρου.