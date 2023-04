Το ηλεκτρικό Kia EV9 αλλάζει επίπεδο την κορεατική μάρκα

Οι πολυάριθμες τεχνολογικές προσθήκες περιλαμβάνουν το σύστημα Highway Driving Pilot (HDP), το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο Kia EV9 GT- line επιτρέποντας την αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 3 - υπό όρους - σε επιλεγμένες αγορές. Περιλαμβάνει επίσης το Kia Connect Store, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να αγοράζουν ψηφιακές λειτουργίες και υπηρεσίες κατόπιν ζήτησης, δίνοντάς τους την ευελιξία να επιλέξουν τις δυνατότητες που επιθυμούν και να αναβαθμίζουν συνεχώς to EV9 τους με ενημερώσεις Over the Air (OTA) ανά πάσα στιγμή.