Το εμβληματικό Κλάριτζες άδειο λόγω Covid - 19 ζωντανεύει από τους Stones

Λόγω της πανδημίας οι Rolling Stones ανέβαλαν τις συναυλίες τους στο πλαίσιο της No Filler περιοδείας τους δίνοντας μια ψηφιακή παράσταση του You can’t always get what you want. Επίσης κυκλοφόρησαν το Living ina ghost town, το πρώτο τους νέο τραγούδι από το 2012.