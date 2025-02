Το εντυπωσιακό «Abracadabra» της Lady Gaga αποκαλύφθηκε στα Grammy (Βίντεο)

Δεν ήταν μόνο η live ερμηνεία της στο stage της Crypto.com Arena, όταν μαζί με τον Bruno Mars, τραγούδησαν ντουέτο το «California Dreamin’» των Mamas and the Papas, αφιερωμένο στις φονικές πυρκαγιές στο Λος Αντζελες, δεν ήταν μόνο το βραβείο καλύτερης ερμηνείας ποπ ντουέτου που απέσπασαν (δικαίως) για το τραγούδι «Die with a Smile», αλλά και το νέο σινγκλ της που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των 67ων Βραβείων Grammy.